Viral: Cantan por última vez a un anciano desahuciado en su restaurante favorito El veterano está en una fase muy avanzada de su tumor cerebral, pero quiso desayunar, quizá por última vez, en su lugar favorito de Louisiana. Lo que sucedió entonces te hará emocionarte hasta las lágrimas. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Está circulando en las redes un video muy emocionante que se ha vuelto viral: en un restaurante de Louisiana, tanto los trabajadores como la clientela que está desayunando en el lugar, rompen a cantar la famosa canción Amazing Grace a un anciano que no puede contener las lágrimas al escucharla. El anciano en cuestión se llama Lyle Chauvin, un militar retirado que tiene problemas de memoria desde que fuera diagnosticado con un tumor cerebral. Muy avanzada la enfermedad, quiso visitar su restaurante favorito, quizá por última vez. Cuando el dueño del establecimiento supo que su cliente estaba a punto de morir y había decidido visitarles de nuevo, todos los presentes tuvieron el bellísimo gesto de cantar al unísono la canción favorita del veterano. Su esposa hizo aplomo y tragó sus lágrimas, mientras estrechaba la mano del amor de su vida, quien tuvo que secarse los ojos con una servilleta al entender lo que estaba sucediendo. Al parecer, la familia del enfermo estaba en shock cuando el anciano, quien está perdiendo la memoria, recordó el nombre de su restaurante favorito y sugirió que quería salir a desayunar a The Little Big Cup, según contó su dueño Sanjay Maharaj a Storyful. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Historias como ésta, aunque te rompen el corazón, son una muestra de la belleza de lo que puede suceder cuando las personas son solidarias y deciden tener un detalle desinteresado de cariño con el prójimo que está sufriendo. Algo que ninguno de ellos olvidará, al igual que no lo olvidarán las miles de personas que están celebrando la ternura de este clip, el cual está dando la vuelta al mundo.

