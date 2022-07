Indignación por el nuevo vídeo filtrado de la masacre en la escuela de Uvalde Familiares de las víctimas expresan su furia ante las escalofriantes imágenes que muestran la respuesta policial a la masacre en la que perdieron la vida 19 estudiantes y dos maestras. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La filtración de un vídeo con imágenes de la masacre en la escuela elemental Robb de Uvalde, TX, ha generado una nueva ola de indignación. El alcalde la de la localidad, Don McLauglin, atacó a los medios que dieron a conocer la grabación antes de que las autoridades pudieran contactar a los familiares de las víctimas. "Es una de las cosas más cobardes que he visto", declaró el alcalde, según The Independent. "[Las familias] no necesitaban ver la llegada del agresor y escuchar los balazos. No necesitan revivir eso, ya han pasado por mucho". De acuerdo a reportes, el canal KVUE, la filial local de ABC, y el diario Austin American-Statesman, revelaron las perturbadoras imágenes que detallan minuto a minuto la falta de acción por parte de la policía durante el tiroteo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Uvalde shooting Police Credit: Youtube/Austin American-Statesman El vídeo editado de 82 minutos muestra desde el momento en que el asesino entró a la institución hasta que fue abatido por las autoridades. En la grabación aparecen docenas de agentes esperando en el pasillo de la escuela por más de 70 minutos, antes de empezar un plan de rescate, mientras se escuchan varias ráfagas de balas, según ABC News. Durante la espera, el asesino se cobró la vida de 19 niños y dos maestras. Familiares de las víctimas han reaccionado con furia ante las imágenes que muestran el retraso de la policía para abatir al atacante. "Quien haya filtrado ese vídeo… rezo para que nunca tenga que pasar por todo lo que los padres, abuelos, hermanos, tías, tíos, están pasando. Debería darle vergüenza", dijo un familiar durante una conferencia de prensa en Washington DC. Uvalde - Robb Elementary School Credit: ALLISON DINNER/AFP via Getty Images Por su pare, Gloria Cázares, cuya hija murió junto al resto de los estudiantes y maestros, instó al público a no compartir el trágico vídeo. "Esto es lo opuesto a lo que querían las familias", escribió en su cuenta de Facebook, de acuerdo a la BBC. "¡Nuestros corazones se volvieron a romper!". No obstante, el Austin American-Statesman defendió su decisión de publicar las imágenes: "Nuestra meta es continuar trayendo luz a lo que pasó en la [escuela] Robb Elementary, al que las familias y amigos de las víctimas de Uvalde piden", aseguró el diario este martes. El vídeo muestra varios policías entraron a la escuela solamente tres minutos después del joven asesino. A pesar de que varios se reunieron en el pasillo mientras se escuchaban los disparos, ninguno intentó entrar el salón de clases donde el tirador se encerró con los aterrorizados estudiantes. Más de una hora después y luego de que el criminal acabara con 17 vidas, forzaron su entrada al salón y abatieron al autor de la masacre.

