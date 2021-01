Close

Video de TikTok capta los últimos momentos de una joven antes de ser asesinada Kalecia Williams estaba grabando un video bailando cuando al parecer fue interrumpida por su asesino. Mira las escalofriantes imágenes. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un video de TikTok aparentemente captó los últimos momentos de una adolescente de 16 años que fue asesinada a tiros en un hotel en Georgia. En el clip se aprecia cuando la víctima, identificada como Kalecia Williams, se grababa así misma haciendo un reto viral en una habitación de un hotel Hyatt Regency cuando se sorprende por alguien que la interrumpe. En los siguientes segundos el video termina. El incidente tuvo lugar el pasado 26 de diciembre y, según dijo su madre April Smith, se suponía que su hija iba a una fiesta navideña acompañada y se iba a quedar en un Airbnb. Sin embargo, no fue hasta que le informaron de la muerte que se enteró de que otro padre había pagado la estadía en el hotel. "¿Qué pasó después de que hizo el último video de Tik Tok a las 12:02 a.m. y murió a las 12:23 a.m.? Necesito respuestas", preguntó Smith pidiendo justicia por la muerte de su hija, según el canal local de noticias Fox 5. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Agentes del departamento de policía de Atlanta arrestaron a un joven sospechoso, también de 16 años, en relación con el tiroteo y lo acusaron de homicidio grave, agresión agravada, conducta imprudente y posesión de una pistola. El portavoz de la policía, Anthony Grant, dijo al diario The Atlanta Journal-Constitution que la investigación preliminar indica que la víctima estaba dentro de la habitación con otro menor de edad. "Se produjo una disputa verbal entre ambas partes que resultó en que el joven varón disparó mortalmente a la víctima", agregó. La familia de Williams dijo que quiere que se imputen más cargos, incluso contra el padre que reservó la habitación del hotel cuando la familia de la adolescente asesinada asumió que estaba en una fiesta en un Airbnb, según el New York Post.

