Video impactante: extraen una serpiente de 4 pies de la garganta de una mujer De acuerdo a quienes han divulgado las imágenes, el personal médico en una aldea de Rusia retiró el reptil en una inusual operación. ¿Qué sucedió, será verdad? ¡Aquí te lo contamos! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un video viral de las redes sociales muestra el impactante momento en que unos doctores en una aldea de Rusia supuestamente retiran una serpiente de la garganta de una mujer. Según el diario británico Daily Mail, el reptil de 4 pies de largo se deslizó dentro de la joven mientras dormía en el patio de su casa en la localidad de Levashi, en la república rusa de Daguestán. El portal TMZ divulgó una grabación hecha por personal médico que muestra la operación a la paciente, que está tumbada en una camilla, sedada y con la boca abierta. Image zoom Video / Youtube Uno de los miembros del equipo médico extrae de la boca mediante un dispositivo y con evidentes muestras de asco la serpiente, que coloca en un cubo de plástico. No queda claro si el animal está vivo o muerto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo al Daily Mail, la joven fue al hospital porque se sentía mal y que fue trasladada de emergencia a un quirófano para realizarle la extracción. El diario asegura que este tipo de incidentes son bastante comunes en la aldea y los residentes han advertido repetidamente a la gente que evite dormir al aire libre. El nombre de la joven no ha sido revelado ni tampoco el tipo de serpiente que tenía dentro de su cuerpo. TMZ advirtió que no pudo confirmar la legitimidad del video y señaló que las autoridades sanitarias de Daguestán están investigando el caso.

Close Share options

Close View image Video impactante: extraen una serpiente de 4 pies de la garganta de una mujer

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.