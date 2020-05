Policía asfixia a un hombre durante arresto en Minneapolis y el video desata investigación En un video que se ha hecho viral en redes sociales, el hombre que yacía en el piso, esposado, le dice al oficial "no puedo respirar". Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La policía de Minneapolis está bajo investigación federal luego de que se hiciera viral un video que muestra el momento en que uno de sus agentes asfixia a un hombre durante su arresto. En el video que dura unos 10 minutos y fue compartido en redes se ve cuando un agente policial tiene a un hombre de la raza negra esposado en el piso —y pone presión en su cuello con la rodilla mientras el detenido gritaba que no podía respirar. Un abogado que representa a la familia del hombre, quien falleció al llegar a un hospital cercano, lo identificó como George Floyd, según la estación local de la cadena CBS. Según reportes de medios locales, los agentes llegaron a la avenida Chicago South de esa ciudad poco después de las 8:00 p.m. del lunes, respondiendo a una llamada sobre una persona que estaría intentando usar documentos falsos en un establecimiento de comida. "Después de que salió [de su auto, la persona] se resistió físicamente a los oficiales", dijo el portavoz policial John Elder a CBS. "Los oficiales pudieron esposar al sospechoso y notaron que el hombre estaba sufriendo problemas médicos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el video se ve como Floyd parece quedar inconsciente después de estar en el piso —con la presión del oficial sobre su cuello por al menos cinco minutos. Una ambulancia lo trasladó al hospital Hennepin Healthcare, donde falleció. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, ofreció una rueda de prensa el martes sobre los hechos. "Creo lo que vi, y lo que vi estaba mal en todos los niveles. Ser negro en Estados Unidos no debería ser una sentencia de muerte". “Durante cinco minutos vimos a un oficial blanco presionar su rodilla contra el cuello de un hombre negro. Cinco minutos. Este oficial fracasó en el sentido más básico, humano”, escribió el alcalde en su cuenta de Twitter. Varias agencias federales están investigando el caso.

