¡Pobre angelito! Captan en video a niño de 5 años defendiendo su hogar de unos ladrones El valiente niño no descansó hasta que sacó a los invasores de su casa ¡y eso que llevaban pistolas! Aquí el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La policía de South Bend, en Indiana, está buscando un grupo de sujetos que irrumpieron en una vivienda para robarla. Por increíble que parezca los tipos fueron repelidos por un valiente niñito de solo 5 años que no dudó en defender su hogar de los intrusos y cuya valentía fue captada en video. El 'pobre angelito' no ha sido identificado, pero sabe que el robo ocurrió el pasado 30 de septiembre hacia las 10:30 de la mañana en el interior de una vivienda ubicada en el bloque 500 de S. Grant, según informó la policía de South Bend por medio de un mensaje de Facebook. En dicho reporte se explica que agentes de la policía respondieron a un llamado hecho al 911 indicando que se habían escuchado disparos en dicho lugar. Al acudir al lugar encontraron que cuatro encapuchados se habían metido en la vivienda luego de que al tocar la puerta luego de que un menor de edad les abriera. Los cuatro sujetos entraron por la fuerza y blandiendo pistolas. Ahí es cuando el pequeño héroe, quien estaba acompañado por una mujer, desesperado comenzó a buscar algo con que espantar a los invasores. En el video se observa cómo el valiente niño repele a los ladrones, a pesar de que iban armados. En un principio, ellos no se intimidan pero poco a poco el niño va ganando territorio. Luego se le cuelga del brazo a uno de los bribones, hasta que finalmente salen huyendo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Afortunadamente, y según informan las autoridades, nadie resultó herido. "El video es extremadamente perturbador. Se puede observar al niño golpeando a los sospechosos armados mientras trata de defender su hogar", se dijo en el comunicado de Facebook. La escena recuerda a la clásica cinta Home Alone, o Mi pobre angelito, como se le llamó en español, y que estelarizó Macaulay Culkin en 1990. En ella el rubio interpretaba a un niño que se queda solo en casa para las navidades y que consigue ahuyentar a unos ladrones que querían asaltar su casa.

