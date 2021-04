Impresionante video muestra cómo dos niñas son arrojadas desde el muro fronterizo entre México y E.E.U.U. Las autoridades fronterizas lograron captar el momento cuando un par de personas lanzan a dos pequeñas, de tres y cinco años, desde el muro de 14 pies que divide los territorios mexicano y estadounidense. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un hecho ocurrido, el pasado martes 30 de marzo, en el límite entre México y Estados Unidos se ha convertido en motivo de indignación y repruebo general. Dos niñas pequeñas, de tres y cinco años, originarias de Ecuador, fueron arrojadas por un par de personas desde el muro fronterizo de 14 pies de alto (4 metros) para dejarlas en El Paso, Texas. Esta acción fue registrada en video por las autoridades. "Un agente en Santa Teresa que utilizaba una cámara tecnológica observó a un traficante lanzando a dos menores por una barrera fronteriza", informó la patrulla fronteriza en un comunicado. Para fortuna de las menores, los oficiales pudieron rescatarlas y las trasladaron al hospital; evitando así que se enfrentarán solas a los peligros de la zona donde estaban varadas. "Estoy consternada por la forma en la que los traficantes arrojaron brutalmente a menores inocentes", expresó a los medios de comunicación Gloria I. Chavez, la jefa de la sección fronteriza de El Paso. "Si no fuera por la vigilancia de nuestros agentes utilizando tecnología móvil, estas dos hermanas de muy tierna edad habrían quedado expuestas a las rudas condiciones del desierto durante horas". Frontera México y Estados Unidos Image zoom Credit: (Photo by Joe Raedle/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según informó Chavez, las autoridades estadounidenses y mexicanas ahora se encuentran trabajando conjuntamente para identificar a las personas adultas que aparecen en el audiovisual lanzando a las pequeñas, quienes han quedado bajo el cuidado de las autoridades estadounidenses. De acuerdo con reportes compartidos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, el número de niños que intentan ingresar solos a territorio estadounidense desde México se ha incrementado en un 61%; lo cual, representa más de 9,400 infantes. Este índice mensual es el más alto desde la primavera de 2019, según indican.

