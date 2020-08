Indignante: Mujer llama a un hombre 'asqueroso perro mexicano' en video viral El clip video captó a una mujer de raza blanca en California, gritándole al hombre mientras pasaba frente a ella. Aquí las impactantes imágenes. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El video de un hombre que fue atacado verbalmente por una mujer raza blanca en California ha causado indignación en redes y se ha hecho viral. El clip de 45 segundos muestra a la mujer no identificada gritando y haciendo gestos para llamar repetidamente "nasty Mexican dog!" ("¡asqueroso perro mexicano!") al hombre mientras este pasaba frente a ella. El incidente ocurrió en un camino entre Daly City y San Francisco, justamente en una zona habitada predominantemente por personas de la raza negra e hispanos, según indica la revista Newsweek. "Mi novio estaba caminando hacia su carro cuando presenció que esta mujer en su vecindario estaba gritándole insultos raciales a un hombre que caminaba a su perro", exclamó una usuaria de Twitter que fue quien subió el video a la red este 16 de agosto. "Mi novo le pidió que parara y entonces comenzó a caminar hacia su carro. Ella lo esperó en la colina y comenzó a atacarlo verbalmente". En el clip se escucha la voz del hombre mientras grababa la escena diciendo "Dios la bendiga, señora". En respuesta ella comenzó a seguirlo amenazadoramente con un gesto de disgusto y siguió vociferando la misma frase: "nasty Mexican dog!" Aquí las imágenes: ?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1295151461001658368%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.newsweek.com%2Fwoman-hurls-racist-abuse-viral-video-1525511 El video recuerda un incidente ocurrido a fines de mayo pasado en Central Park, Nueva York, donde Amy Cooper, una mujer de raza blanca, tuvo un violento enfrentamiento con un hombre de raza negra luego de que este le pidiera que le pusiera la correa a su perro. El clip le dio la vuelta al mundo y provocó el despido de la mujer de la firma que le daba empleo: Franklin Templeton. ?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1265246922237005825%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fpeople.com%2Fhuman-interest%2Fwhite-woman-apologizes-after-calling-cops-on-black-man-who-asked-her-to-put-leash-on-her-dog%2F SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Se desconoce si en el caso de este video tomado en California se han presentado cargos en contra de la agresora.

