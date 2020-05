Esta mujer hace un agujero en su máscara para “respirar mejor” La mujer entró a una gasolinera en Kentucky con un agujero en su máscara y dio una peculiar explicación cuando le preguntaron. ¡Aquí el video! By Leonela Taveras Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una mujer fue captada en un video cuando entró a una gasolinera en Kentucky usando una máscara de protección con un hoyo en el medio para poder “respirar mejor”. El clip compartido por primera vez por uno de los empleados de la estación de servicio de la cadena Bass Pro Shop a la que la mujer entró despreocupada, con la nariz y boca expuesta. El joven empleado, Joe Samaan, mantuvo una breve conversación con la mujer aún no identificada que grabó en video para colgarlo en su cuenta de TikTok, en la que suma ya 4.6 millones de reproducciones. Image zoom Tik Tok "¿De dónde sacaste esa máscara?", le preguntó a la mujer mientras ella se acercaba al mostrador. "Bueno, ya que tenemos que usarlos y hace que sea difícil respirar, esto hace que sea mucho más fácil respirar", respondió. Samaan le respondió sarcásticamente: “¿Cortándolo? Sí, yo también lo haré, gracias por el consejo”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) recomiendan el uso de mascarillas en entornos públicos en que sea difícil mantener las medidas de distanciamiento social. Según publicaciones The New York Times, en el estado de Kentucky se han registrado al menos 5,223 casos de contagios y unas 256 muertes. Para la reapertura de todos los negocios, el gobernador del estado, Andy Beshear, anunció que a partir del 11 de mayo se requerirá que toda persona, ya sea empleado o cliente, dentro de un local use una máscarilla. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

Close Share options

Close View image Esta mujer hace un agujero en su máscara para “respirar mejor”

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.