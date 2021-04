Video muestra que adolescente hispano subió las manos y no estaba armando cuando la policía lo mató a tiros La familia de Adam Toledo pide justicia. El estudiante hispano subió las manos y no estaba armando cuando la policía de Chicago le disparó y lo mató, según reveló un video del incidente. Los detalles aquí. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un video muestra que Adam Toledo, de 13 anos, subió las manos y no estaba armando cuando la policía de Chicago le disparó y lo mató. El video del body cam, la cámara que el policía llevaba en su uniforme, fue divulgado el jueves, y muestra los detalles del trágico incidente. Durante una conferencia de prensa, la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, dijo que el sistema le había "fallado" a Adam. Lightfoot añadió que no había ninguna evidencia de que el adolescente le había disparado a los policías antes de ser asesinado a balazos. La tragedia ocurrió en el vecindario Latino Little Village. La alcaldesa de Chicago pidió "empatía, calma y paz" después de que el video saliera a la luz, anticipando que podría causar caos y furia dentro de la comunidad. El caso ha generado protestas y una vez más hace noticia la violencia policial en el país. No se ha revelado la identidad del policía que le disparó a Adam. La familia del adolescente vio el video antes de que se hiciera público su contenido. La alcaldesa que ver el video de Adam después de resultar herido "es extremadamente difícil". "Como madre, esto no es lago que quieres que vean tus hijos", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Adam Toledo Credit: GoFundMe Los oficiales de la policía llegaron a la escena tras recibir un reporte de que había un tiroteo en la zona sobre las 2:30 a.m. Al llegar un oficial corrió detrás de un sospechoso en un callejón, pidiendo a gritos que se detuviera. Luego el video muestra a Adam parando cerca de una cerca al final del callejón y se vira hacia el social con sus manos levantadas en el aire. "Enséñame tus manos, déjala caer", se escucha al oficial decir, a la vez que se escucha el disparo del policía que mató al adolescente. El video muestra que Adam tenía las manos vacías y no estaba armado. El oficial llamó a una ambulancia tras darse cuenta de que el joven estaba herido. "Quédate conmigo, quédate conmigo", se escucha al policía decir. El adolescente fue declarado muerto en la escena. Que en paz descanse.

