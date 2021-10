Sale a la luz salvaje video de un grupo de sicarios siendo asesinados por sus rivales Las violentas imágenes destapadas en las redes muestran a supuestos integrantes del grupo delictivo Los Tlacos ejecutando a miembros de otra organización rival. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Esta semana las redes sociales hacían público uno de los videos más estremecedores. En él, supuestos integrantes del grupo criminal Los Tlacos torturan y ejecutan a miembros de otra banda organizada conocida como La bandera. Las imágenes de esta grabación de aproximadamente 7 minutos que tuvo lugar en Iguala, Guerrero, han dado la vuelta al mundo por el nivel de violencia y han destapado la fuerte presencia de bandas delictivas. Alrededor de una veintena de personas están ensangrentadas y arrodilladas mientras son interrogadas y torturadas por sus interlocutores. En la grabación, de no muy buena calidad, se puede escuchar una voz distorsionada de fondo dando instrucciones de quien se supone está a cargo de la operación. "Gente de Iguala, aquí están todos los que extorsionaban y que andaban matando a gente inocente y mujeres. La basura que tenía en terror a esta bella ciudad. Se los dijimos y llegó el momento, esta plaza ya tiene dueño", se escucha en una parte del video. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los reproches de unos por las violentas acciones de otros en sus tierras fueron los protagonistas de este ataque que acabó con cuatro cadáveres encerrados en un coche en el municipio de Guerrero. Llamó especialmente la atención que el lugar donde se cometieron los asesinatos y torturas fue el mismo en el que desaparecieron 43 estudiantes a manos de grupos de delincuencia organizada en 2014. Uno de los casos más violentos de los últimos tiempos que se conoció bajo el nombre de Ayotzinapa. La violencia criminal no solo sigue en ascenso en Guerrero sino que se ha recrudecido desde aquel fatídico episodio.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Sale a la luz salvaje video de un grupo de sicarios siendo asesinados por sus rivales

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.