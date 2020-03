VIDEO: Brutal paliza de un grupo de adolescentes contra niña de 15 años para robarle los tenis La policía de Brooklyn está buscando a los responsables de propinarle una golpiza a una niña de 15 años: le robaron los tenis y la mandaron al hospital. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La policía de Nueva York se ha dado a la búsqueda de una turba de adolescentes responsables de un salvaje ataque ocurrido en las calles de Brooklyn a plena luz del día en el que tundieron a golpes a una niña de 15 años para robarle su zapatos tenis. El incidente ocurrió a las 4:10 p.m., en las calles del céntrico vecindario de Crown Heights el viernes pasado quedó grabado en video por una cámara de seguridad. Ahí se muestra cómo la jovencita es perseguida por la Avenida Utica y alcanzada en la esquina con la calle Sterling Place donde el grupo de malandrines le cae a golpes. La niña se tumba en el suelo en posición fetal para protegerse de las patadas y golpes según muestra el video. Luego uno de los sospechosos es captado saliendo con los zapatos en mano mientras el resto se echa a correr. También le robaron el celular y una tarjeta bancaria. "Un jovencito tomó los tenis de los pies de la víctima inconsciente", acotó en un tuit Jeffrey Maddrey, Asistente de Jefe del Comandante del precinto norte de Brooklyn, quien compartió el clip. "La adolescente se recupera en el hospital. NO PODEMOS permitir este tipo de comportamiento en nuestra comunidad #denuncia", acotó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La policía está difundiendo el video a lo largo y ancho de las redes y en prensa pidiendo ayuda a la comunidad para localizar a los responsables. "Nunca toleraremos la violencia en nuestra ciudad", puntualizó en un tuit Terence Monahan, Jefe del Departamento de la NYPD. "[Los] detectives de la NYPD necesitan su ayuda para cada newyorquino con tal de conseguir que se realice un arresto". Por su parte el diario Daily News indica que al ataque sería parte de una venganza en contra de la víctima -cuya identidad no ha sido revelada- por otro incidente en el que ella participó. La identidad de la víctima no ha sido revelada. Pistas o reportes pueden ser enviados a NYPD Crime Stoppers at (800) 577-TIPS. Advertisement

Close Share options

Close View image VIDEO: Brutal paliza de un grupo de adolescentes contra niña de 15 años para robarle los tenis

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.