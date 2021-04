Video impactante: una joven turista terminó quemada en un cumpleaños en Cancún La fiesta de cumpleaños en un bar de la ciudad mexicana se convirtió en una tragedia cuando el mesero encendió un trago flameado. ¡Mira las sorprendentes imágenes! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un video viral en las redes sociales muestra el impactante momento en que una joven resultó seriamente quemada mientras celebraba el cumpleaños de una amiga en Cancún, México. Según informó el diario mexicano El Universal, la víctima fue identificada como Marissa Daniel, quien se encontraba de visita en el país desde Baltimore, MD, junto a unas amigas cuando visitaron el bar Las de Guanatos. La joven sufrió quemaduras de segundo grado en la cara y otras partes del cuerpo. El video muestra el momento en el que el mesero se acerca a la mesa y flamea un trago, segundos después se produce una llamarada que alcanza las piernas de la festejada y el rostro y el cabello de Daniel en el momento en que intenta auxiliar a su amiga. En un mensaje en redes sociales, la joven estadounidense contó que el hecho sucedió el pasado 4 de abril y que las quemaduras de segundo grado le dañaron el lado izquierdo de su cara, en la oreja izquierda y en el brazo, según reportes del periódico digital Yucatan.com. Además, aseguró que el personal del bar no le proporcionó ayuda, por lo que busca emprender acciones legales contra los responsables y contra el establecimiento. Marissa Daniel Marissa Daniel Marissa Daniel Left: Credit: Facebook / Marissa Daniel Center: Credit: Facebook / Marissa Daniel Right: Credit: Facebook / Marissa Daniel SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "He sufrido quemaduras de segundo grado en todo el lado izquierdo de la cara, el brazo y la oreja izquierdos. Incluso perdí parte de mi cabello. El personal reaccionó muy mal a la situación. No me ofrecieron ayuda ni asistencia; simplemente me miró sin palabras", escribió en Facebook. "Compartí mi publicación en su página, pero no pasó ni una hora y ellos eliminaron los comentarios. Por favor, ayúdenme a hacerlo viral. Quiero justicia por lo que esta gente me hizo", añadió.

