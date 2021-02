Close

¡Aterrador! Video capta a un hombre cuando ataca con un hacha a mujer que lo rechazó La víctima tenía un bebé en brazos cuando llegó su agresor. Aquí las impactantes imágenes de este suceso ocurrido en la India. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una cámara de seguridad en la India captó el momento en que un hombre atacó a una mujer con un hacha luego de que supuestamente se quejara con la policía acerca de las insinuaciones indeseadas del agresor. El clip de unos pocos segundos muestra a una mujer tratando de esconderse dentro de una casa mientras se cubre con los brazos de los ataques sin contemplación del sospechoso y en presencia de testigos, incluyendo un menor de edad. Tras cometer el delito, se ve como el atacante emprende la huida del lugar en una moto. El ataque tuvo lugar el lunes pasado en horas de la noche en una zona residencial de la región de Meerpet, informó el portal de noticias Indian Express. Agrega que el sospechoso fue identificado por la policía como Rahul Goud, de 25 años, quien supuestamente había estado en prisión preventiva en enero por una denuncia de la víctima y ahora planeaba asesinarla una vez que saliera bajo fianza, dijo la policía de Meerpet. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La mujer fue hospitalizada con heridas en la palma de la mano, el antebrazo y el hombro. Mientras ella se recupera de las lesiones, su agresor fue arrestado el miércoles, informó el servicio de noticias indio Daiji World. El asistente del comisionado de policía K. Purushotham Reddy dijo a la prensa que el acusado supuestamente había estado acosando a la víctima por teléfono y pidiéndole que viviera con él a pesar de que estaba casada. Fue a través de un amigo de la familia que el acusado conoció a la víctima, informó el diario Indian Express.

