Captado en video: salvaje golpiza a un transeúnte que se negó a prestarle su teléfono a un desconocido La policía de Houston busca a un sujeto que atacó a un individuo luego de que este se negara a prestarle su celular. Aquí el reporte. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La policía de Houston está pidiendo la ayuda entro de la población para encontrar al responsable de propinarle atacar a un hombre luego de que este se negara a prestarle su celular. Los hechos ocurrieron el pasado 10 de marzo hacia las 4:25 p.m. a las afueras de la tienda Diamond Food Mart ubicada en la 5738 Telephone, de Houston. Según la queja del afectado, él iba pasando por el estacionamiento de una gasolinera cuando un desconocido se acercó a su auto pidiéndole que le prestara su teléfono móvil. Cuando el afectado se rehusó, el individuo intentó arrebatarle el teléfono y luego de un forcejeo el tipo pudo arrancarle el teléfono de las manos y se marchó con él, para adentrarse en la mencionada tienda. Así lo dio a conocer la División de Robos de la Policía de Houston (HPD, por sus siglas en inglés) por medio de un comunicado. La víctima se bajó de su auto y procedió hacia el interior de la tienda para encarar al individuo, quien le propinó un golpe en el rostro como respuesta y que lo dejó postrado en el suelo. Acto seguido el tipo se marchó con el teléfono. Image zoom Houston Police Robbery @hpdrobbery Image zoom Houston Police Robbery @hpdrobbery SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El sujeto ha sido descrito como de origen hispano, de aproximadamente 20 a 30 años, de unos 220 libras de peso y que iba vestido con camiseta blanca de algodón y bermudas color azul marino. Según consta en el video, el individuo se dio a la fuga en un Honda SUV. La policía está ofreciendo una recompensa de $5,000 a quien brinde pistas para conducir al arresto del sospechoso: 713-222-TIPS (8477) o www.crime-stoppers.org

