Impactante video de enfermeras orando en un hospital La dura lucha que se lleva a cabo en los hospitales contra el coronavirus ha generado momentos de mucha emoción, como estos videos de enfermeros y médicos orando por sus pacientes. Ante tantos momentos dramáticos que se están viviendo en los hospitales, médicos y enfermeros de tanto en cuanto recurren a la oración para pedir ayuda y consolar a los pacientes que atienden en salas y pasillos hacinados. En las redes sociales circulan videos en los que personal de los centros médicos se unen a orar, como muestra este video grabado aparentemente en un hospital de la ciudad de Nueva York. Otro de las cortas grabaciones que se han hecho virales muestra el momento en que cientos de personas se reunieron en las afueras del hospital Cartersville, en Georgia, a sintonizar una emisora cristiana y entonar cánticos religiosos. "Conozco personalmente a personas aquí que han [sufrido por] el coronavirus. Y uno de los miembros de nuestra iglesia falleció", dijo Jennifer Hyde, una de las mujeres que participó en la cadena de oración, según el cana de Fox de Atlanta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Asimismo, un grupo de personas se reunieron en las afueras del centro médico Annie Penn Hospital, en Carolina del Norte, a ofrecer un servicio religioso, con distanciamiento social incluido, para rezar por la seguridad de quienes allí trabajan. "Hoy, los pastores del área y el personal del Hospital Annie Penn se reunieron en nuestro estacionamiento para un servicio de bendición", según la cuenta de Facebook del hospital. También en Florida decenas de vehículos se estacionaron cerca del centro médico Poinciana de Kissimmee, Florida, donde ponían sus luces en intermitente y hacían sonar las bocinas para mostrar su apoyo al personal del hospital que batalla contra la enfermedad.

