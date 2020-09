Aterrador video: Niños quedan atrapados en un tiroteo y su padre los salva con su cuerpo El papá no lo dudó dos veces: cuando tres enmascarados comenzaron a disparar saltó a proteger a sus pequeños. Aquí las impactantes imágenes. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Aterrador! Así es el video que muestra el momento en que se desata un tiroteo en un concesionario de vehículos en Nueva York y un valiente padre de familia cubre a sus hijos para salvar sus vidas. Los hechos ocurrieron el pasado lunes hacia las 7:30 p.m. en On The Road Auto Group, ubicado en el barrio de Eastchester, en el condado del Bronx, según comunica NBC News. Cámaras de seguridad del local captaron el momento en que el padre de familia -cuya identidad no ha sido revelada- esperaba junto a los pequeños en un sillón. De pronto, tres enmascarados entran al local y comienza a disparar. De inmediato el padre de familia lanza a sus dos pequeños al suelo para cubrirlos con su propio cuerpo. Milagrosamente la balas no lastimaron a los menores de edad. En el video se observa cómo otros clientes corrían y se refugiaban tras los vehículos para evitar ser alcanzados por los proyectiles. El video de seguridad fue dado a conocer por la Policía de Nueva York, que busca pistas para dar con los sospechosos: ?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1308556248007278592%7Ctwgr%5Eshare_1&ref_url=https%3A%2F%2Fnoticias.caracoltv.com%2Fmundo%2Fninos-quedaron-en-medio-de-tiroteo-y-su-heroico-padre-los-salvo-protegiendolos-con-el-cuerpo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El padre que resultó herido en una pierna y fue trasladado al Jacobi Hospital. Su condición es estable. Por su parte, una tía de la víctima expresó a dicha cadena televisiva que no le sorprendían las acciones del valiente papá, pues este haría cualquier cosa por sus hijos. Los sospechosos se dieron a la fuga en un auto robado.

Close Share options

Close View image Aterrador video: Niños quedan atrapados en un tiroteo y su padre los salva con su cuerpo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.