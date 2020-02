Video viral: Stripper se cae de un palo de dos pisos de altura. Se rompe la quijada y sigue bailando Un video que capta el momento en que una stripper se cae desde loa lato de un palo y se rompe la quijada para seguir bailando se ha hecho viral. ¿Ya lo viste? By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Las redes extán ardiendo por un video viral que muestra la espectacular caída de una stripper desde lo alto de un palo, quien a pesar del tremendo golpe y de haberse roto la quijada continuó bailando. El impactante clip de aproximadamente 22 segundos de duración fue tomado en un club de nocturno de Texas. Ahí se aprecia cómo Genea Sky, la bailarina en cuestión, realiza una espectacular rutina a todo lo alto del palo de unos 15 pies de altura. Pero en un instante pierde el control y cae instantáneamente golpeando su rostro contra el escenario de luces multicolor. Increíblemente, la joven residente en Addison, Texas, siguió bailando tratando de ocultar el increíble dolor que sufría. Lentamente comenzó a gatear hacia atrás moviendo el trasero, luego hizo un split de piernas invertido. Ahí concluye el video que tiene más 1.3 millones de vistas en Twitter. En el incidente Sky sufrió “fractura de la quijada, dientes rotos y un esguince en la pantorrilla”, según se explica en su páginde GoFundMe donde se están recaudando fondos para su tratamiento médico, pues al final de la odisea fue a dar al hospital y tuvo que ser sometida a una cirugía. “Como tuvo tan graves heridas tendrá que ausentarse del trabajo durante un período extendido de tiempo”, se explicó. Su foto desde la cama de hospital: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Tengo la boca cocida con alambre así que por favor no me llamen”, explicó la muchacha al colgar su foto desde la cama del hospital donde la atendieron. “Aguántenme porque mi teléfono no ha parado de sonar…Estoy con un tremendo dolor pero estoy lista para emprender el camino para sanar para poder retomar mi vida”. A pesar de las cuentas falsas de GoFundMe que han surgido en redes, Genea ha podido recaudar ya más de $31,000 para pagar sus cuentas. Advertisement

