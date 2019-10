El hijo de una reportera de televisión la interrumpe en pleno noticiero ¡Mira el video! Una reportera de televisión se llevó una gran sorpresa cuando su hijo la interrumpió en pleno noticiero en vivo. ¡Mira el gracioso video! By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una reportera de MSNBC se convirtió en noticia sin quererlo. La madre de gemelos llevó a sus hijos al estudio de televisión donde trabaja y uno de sus pequeños la sorprendió en pleno noticiero en vivo. Un video —que se ha vuelto viral— muestra a la periodista reportando sobre las operaciones militares de Turquía en Siria cuando un hermoso niño rubio la interrumpe. La corresponsal de NBC News Courtney Kube se disculpa con la audiencia al ver al pequeño en cámara: “Disculpen, mis hijos están aquí. ¡Así es la televisión en vivo!” Image zoom MSNBC La reportera ha recibido el apoyo de sus colegas y de la cadena. “A veces pasan noticias inesperadas cuando estás reportando noticias de última hora”, escribió la cadena en Twitter, junto a un video del hijo de Kube interrumpiéndola en televisión en vivo y los hashtags #MamásDeMSNBC y #MamásTrabajadoras. “Este niño me hizo sonreir. Ella es una madre fuerte que mantiene su trabajo y cuida a sus hijos”, expresó un televidente en Twitter. Su colega, la corresponsal Julia E. Ainsley también escribió en Twitter sobre Kube: “Madre de gemelos y la mejor en su trabajo. @ckubeNBC lo hace todo bien”. El video de Kube recuerda a otro momento que se volvió viral en el 2017 de unos niños que interrumpieron a su padre, un profesor que estaba siendo entrevistado por BBC News. Los pequeños entraron a la habitación mientras él grababa un segmento comentando sobre política. Sin duda la audiencia se ha divertido mucho con estos “invitados sorpresa” en ambos noticieros. El profesor Robert Kelly habló con la prensa después del famoso incidente en televisión. Él asegura que pensó que había hecho el ridículo delante de todo el mundo, pero al público le pareció muy divertido. “No podía entender porque la BBC continuaba la entrevista”, confesó Kelly a The Guardian. “Tal vez se dieron cuenta enseguida que esto era [equivalente al] oro en [términos de] comedia”. Advertisement EDIT POST

