Mira el impactante momento en el que un policía tira al piso a una mujer por no usar mascarilla en un Walmart Causa controversia el video de un policía tirando al piso a una mujer en un Walmart por no usar una mascarilla contra el coronavirus. Mira las impactantes imágenes. By Lena Hansen Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una mujer entró a comprar a una tienda de Walmart sin usar una mascarilla de protección contra el coronavirus y la reacción de un policía para detenerla fue inesperada. El oficial la tiró al piso y el video del incidente se ha hecho viral. Todo ocurrió en una tienda de Walmart en Birmingham, Alabama. Walmart ha pedido a las personas que vayan a comprar a sus tiendas que usen mascarillas de protección para evitar la propagación del coronavirus. El video —publicado por TMZ y otros medios de comunicación— muestra al oficial aparentemente usando un spray pimienta para ahuyentar a las amigas de la mujer cuando tratan de ayudarla. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las imágenes han causado conmoción por la violencia que muestran. En el video —captado con un teléfono celular y difundido por Internet— se ve como el policía trata de detener a la mujer y luego la tira contra el piso, haciendo que el rostro de ella caiga fuertemente contra el suelo de losas. Se escucha a testigos reaccionar en shock ante lo que ven.

