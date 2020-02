Video de un niño deseando matarse debido al bullying que enfrenta se vuelve viral La madre de Quaden Bayles, un niño de 9 años con enanismo, publicó un vídeo en sus redes donde su hijo asegura querer morirse por el bullying que enfrenta en la escuela y recibe el apoyo de celebridades alrededor del mundo. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La madre de Quaden Bayles, un niño de 9 años con enanismo, publicó un video para mostrar los efectos del bullying que vive su hijo en la escuela, acción que provocó un abrumador apoyo al chico a nivel mundial. El video de Yarraka Bayles, donde ella suplica a otros padres y maestros a educar a sus hijos sobre el bullying, muestra al pequeño Quaden en llanto deseando acabar con su vida. “Dame un cuchillo, me voy a matar”, dice el pequeño entre lágrmias. “Quiero morirme”. Entre sus propias lágrimas de desesperación, Yarraka explica la difícil situación que atraviesa su familia a causa de lo que su hijo vive a diario en su escuela —y pide abordar el problema del bullying en los colegios para que no le suceda lo mismo a otro niño o familia. “Quiero que la gente sepa que este es el efecto que tiene el bullying”, dice Yarraka en el video. “Esto es lo que hace el bullying. Sólo toma un instante, y te preguntas porqué los niños se están matando”. La grabación que fue publicada inicialmente en la página de Facebook de la mujer le ha dado la vuelta al mundo y ha llamando la atención de celebridades que se han hermanado con ella y su hijo. Entre ellos: el actor australiano Hugh Jackman, quien publicó este mensaje en su cuenta de Twitter: “Quaden, eres más fuerte de lo que sabes, amigo. No importa lo que pase, cuentas con un amigo. Todos, por favor, seamos amables con los demás. El bullying no está bien, punto”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, el comediante Brad Williams —quien también vive con enanismo— creó una página de GoFundMe, la cual ya ha recaudado más de $170,000 para, entre otras cosas, permitirle a Quaden y a su madre que viajen al parque Disneyland. Quaden nació con acondroplasia y es la imagen de la organización caritativa Stand Tall 4 Dwarfism que fue creada por su progenitora con el fin de educar y poner fin al bullying. Advertisement

Close Share options

Close View image Video de un niño deseando matarse debido al bullying que enfrenta se vuelve viral

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.