Causa conmoción video de niña corriendo tras su padre mientras él es secuestrado por grupo armado en México El momento en que un hombre es arrebatado de sus hijos por unos hombres, mientras su hija trata de salvarlo quedó registrado y ha causado impacto en propios y extraños. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ha causado conmoción en México el video que se dio a conocer, donde se aprecia a una niña pequeña corriendo tras una persona, que fue interceptada por un grupo armado que lo bajo de su auto y lo subió a otro transporte público para llevárselo con rumbo desconocido dejando a los nenes que los acompañan solos. Los hechos ocurrieron el pasado miércoles 16 de marzo de 2022, en Sonora, México, a la 1:30 pm (tiempo local); luego de que los pequeños salieran de la escuela. En dicho audiovisual, se puede apreciar un auto, con un señor adulto acompañado de dos menores. De pronto, unos hombres armados lo obligan a bajar de una un pick up Nissan Titan oscura y lo llevan a otro transporte; una pequeña sale del primer vehículo y empieza a correr tras el rehén. Uno de los victimarios la detiene y regresa cerca de la camioneta donde viajaba, pero la nena insiste; ante ello, este la toma y la coloca al interior, luego medio cierra la puerta. Sin embargo, la chiquilla insiste y vuelve a salir para perseguir la camioneta que se lleva al adulto. De pronto, se ve a una mujer salir de una calle y perseguir a la niña para tomarla en sus brazos y alejarla del lugar del incidente. Los vecinos del lugar auxiliaron a los chiquillos. Niña persigue padre Credit: Captura de video. Michelle Rivera Twitter SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los reportes iniciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado, según dieron a conocer medios de comunicación locales, señalan que se trata de un hombre de 34 años de edad, que fue identificado por sus familiares como Víctor Manuel, y los menores se tratan de sus hijos. De momento, las autoridades están llevando a cabo las investigaciones pertinentes; segün dieron a conocer en sus redes sociales.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Causa conmoción video de niña corriendo tras su padre mientras él es secuestrado por grupo armado en México

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.