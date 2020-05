Video de monjas bailando “Resistiré” se hace viral Las religiosas viven en Valladolid, España, y su coreografía de la famosa canción, todo un himno ya durante el aislamiento del coronavirus, les ha hecho famosas. ¡Te lo mostramos! Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Estas simpáticas monjitas dominicanas en España se han vuelto famosas a causa de esta coreografía que la gente está copiando para bailar durante la cuarentena. La canción elegida es Resistiré, un antiguo tema del Dúo Dinámico que ha recobrado fuerza durante la época del coronavirus por su significativa letra y se ha convertido en todo un himno a la resiliencia tan necesario en estos días tan vulnerables. Si las monjitas nos sacan una sonrisa, otro video de indudable belleza también se hizo viral estos días, aunque al ver este no puedes aguantar las lágrimas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un paciente que llevaba 30 días sin moverse y en cuidados intensivos en el hospital Vall d’Hebron en Barcelona, comenzó finalmente a recuperarse del coronavirus gracias a los atentos cuidados que le procuró el personal sanitario. Los fisioterapeutas le sacaron de la cama para que el paciente comenzara a mover las piernas, débiles después de estar tanto tiempo en cama. Y no se les ocurrió una forma más tierna de hacerlo que con música y poniéndose a bailar con él. Mientras que las tristezas se multiplican en esta época de coronavirus, los gestos solidarios y enternecedores tampoco dejan de sucederse. Aquí te dejamos para los momentos bajos la nueva versión de Resistiré 2020, una colaboración de numerosos cantantes, entre los que se encuentran Bisbal y Baute, que es perfecta para esos momentos en los que la vida te reta. Todos los beneficios recaudados de las vistas en youtube están destinados a una ONG. ¿Ya lo viste?

