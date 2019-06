Video de joven discapacitado emocionado por su primer empleo conmueve las redes Joven discapacitado logra empleo soñado. By Redacción People en Español ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message El vídeo de un joven con discapacidad intelectual con la conmovedora reacción tras recibir su primer empleo, se ha vuelto viral, luego de que su madre lo publicara en sus redes sociales. En el vídeo, el joven de 18 años, identificado como Raymundo, expresa a su madre su felicidad por haber logrado el empleo que tanto soñó en una cadena de cines en México. “Mamá estoy muy feliz porque me contrataron”, dice el joven en la grabación, antes de añadir con lágrimas. “Me fue muy bien [en la entrevista], estoy muy emocionado y si quiero trabajar y aportar en la casa”. Según la prensa mexicana, su madre Karina Garza, había publicado tiempo atrás el deseo de ver a su hijo realizado como profesional, luego de haberse graduado de un programa para personas con necesidades especiales de la Universidad de Monterrey. “Mi sueño no es que mi hijo acaba una carrera universitaria y tenga postgrados, que emprenda o que me haga abuela. Mi objetivo es que mi hijo sea autosuficiente. Que se valga por sí mismo y funcionalmente. Este es el verdadero reto de los padres con un hijo con discapacidad”, escribió Garza en sus redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La madre aseguró que en su país no existen los medios para que jóvenes con discapacidades desempeñen ciertas funciones, por lo que se siente orgullosa que la compañía con la que su hijo soñaba trabajar le haya dado la oportunidad. “Raymundo hoy se siente parte de algo. Sabe que hay un gran grupo de gente como él, que lucha a diario por salir adelante y que hay futuro si la sociedad hace su parte”, puntualizó en su publicación. ¡Felicidades Raymnudo! Isis Sauceda Advertisement EDIT POST

