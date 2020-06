Impactante video: clavan cuchillo a un hispano en la cabeza y mantiene la calma Con su camisa empapada de sangre, el herido de 36 años no perdió el conocimiento y hasta se mantuvo hablando con los paramédicos a pesar de tener el cuchillo clavado en la cabeza. Aquí te mostramos el video. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un hispano que apuñalado durante una pelea en Nueva York se mantuvo increíblemente calmado pese a que tenía un cuchillo clavado en la cabeza, como revela un video del incidente. Según el New York Post, el joven identificado como Roberto Pérez, de 36 años, recibió la herida en un altercado ocurrido eel martes alrededor del mediodía el barrio de Harlem. Como muestra el video que circula en las redes sociales, Pérez, no perdió el conocimiento e incluso se mantuvo hablando con los paramédicos y con viandantes visiblemente horrorizados por la escena. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Fue apuñalado en la cabeza, ¡esto es una locura!", se escucha decir a una persona en el clip de unos 15 segundos que se ha hecho viral en las plataformas sociales. Un guardia de seguridad en una cercana famarcia Duane Reade que presenció el ataque dijo estar "traumatizado" con lo ocurrido. "Parece una escena de una maldita película", dijo al Post. Los sospechosos que le propinaron la herida a Pérez supuestamente intentaban robarle a su acompañante, Paola Zuleta, de 34 años. Ambos se resistieron al atraco y ella resultó con una nariz rota y corte en el lado izquierdo de su cara, informó la policía. A pesar de la naturaleza de la herida, las autoridades indicaron que la víctima escapó de un daño grave porque el cuchillo no penetró su cráneo. Ambas víctimas fueron trasladadas al hospital de Harlem, donde se encuentran en condición estable, reportó el Post.

