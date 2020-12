Close

Aterrador video: Niñita de 6 años queda atrapada durante un robo en una tienda Las escalofriantes imágenes muestran a la niña temblando ante la presencia de los sujetos. Aquí el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La Policía de Nueva York está buscando a unos sujetos que se metieron en una tienda del Bronx para asaltarla y que sin importarles que ahí había una niñita de solo 6 años presente, prosiguieron con su fechoría. La división de Crime Stoppers de la NYPD publicó este miércoles un escalofriante video del incidente ocurrido el domingo pasado. El clip fue captado por cámaras del establecimiento ubicado en el sector de Morris Heights. Ahí se observa cómo los encapuchados entran a la tienda y pasan a un lado de la niñita quien al verlos instintivamente se pone de cuclillas. Los tipos le pasan a un lado y esquivan sus piernas para adentrarse en el almacén donde robaron $700. El video muestra cómo la niña estaba temblando y cómo cuando los tipos se alejan ella se va corriendo. Luego los asaltantes vuelven a surgir del interior de la tienda y pasan con el botín en las manos. Image zoom Credit: NYPD Image zoom Credit: NYPD Image zoom Credit: NYPD SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El video también muestra el momento en que los sujetos violentamente arrastran a la mujer que trabajaba como cajera del sitio . Afortunadamente nadie salió herido. Si tiene información o una pista que conduzca a un arresto y acusación LLAME1-800-577-TIPS o acuda a crimestoppers.nypdonline.org en español.

