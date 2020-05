Escalofriante VIDEO: niña fue mordida por una serpiente venenosa en el patio de su casa Paris Montgomery, una adolescente residente en Houston, Texas, tuvo que ser llevada de urgencia tras la mordedura. Captó todo en video. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una adolescente tuvo que ser transportada de emergencia a un hospital de Houston, Texas, luego de que una peligrosa serpiente la mordiera en un pie mientras practicaba rutinas de cheerleading en el jardín de su casa. Increíblemente, la jovencita pudo captar lo ocurrido en video porque quería filmarse mientras ejercitaba. Los hechos ocurrieron el pasado viernes hacia las 7:00 p.m., hora local, cuando Paris Montgomery estaba a punto de subirse a un trampolín para hacer su rutina. Luego de colocar su teléfono para grabar caminó hacia la estructura y de pronto sintió una intensa punzada que pensó era porque había pisado un palo. "Algo me empezó a doler", contó la muchachita a ABC-13, en Houston, al enviarles el video de lo que le había ocurrido. "No sabía que era una serpiente". El intenso dolor prosiguió y en el video se observa cómo la muchachita se quita el zapato para inspeccionar su pie y muestra un rostro de profundo dolor e incomodidad. Lógicamente tuvo que dejar de grabar y al avisarle a su mamá lo que había ocurrido aún sin saber que había sido mordida por una peligrosa serpiente cabeza de cobre, algo que se determinó posteriormente cuando la llevaron al hospital. "Pensé 'a lo mejor una abeja le picó'", expresó Tracy, la madre de la menor a la mencionada cadena. "Así que le puse un poco de bicarbonato de sodio. Pero entonces [el pie] se empezó a inflamar y a poner morado y nos fuimos de urgencia al hospital". Image zoom YouTube/ ABC News Mamá e hija compartieron una serie de fotos para mostrar lo que le ocurrió a Paris, las cuales compartieron por medio de Facebook: Image zoom ook/Tracy Montgomery Image zoom Facebook/ Tracy Montgomery Una serpiente cabeza de cobre: Image zoom Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La jovencita fue ingresada en el Woodlands Texas Children’s Hospital y tuvo que permanecer toda esa noche bajo observación y recibiendo tratamiento antiveneno. La pierna se le hinchó y le dolía profundamente, según indicó su mamá por medio de una serie de posts que publicó en Facebook. Antes de ser dada de alta, la jovencita recibió instrucciones de no poner peso sobre la pierna afectada y usar muletas. Según los herpetólogos, la serpiente cabeza de cobre o mocasín -como se le conoce en algunos lugares- es una de las más venenosas que existen. Llegan a medir hasta 3 pies de largo y como muchos otros reptiles, les gusta salir en la noche y se camuflajean entre ramas y hojas.

Close Share options

Close View image Escalofriante VIDEO: niña fue mordida por una serpiente venenosa en el patio de su casa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.