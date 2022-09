Tía fue acusada de empujar a su sobrino de tres años a un lago para que se ahogara Victoria Moreno fue acusada de lanzar a su sobrino Josiah, de 3 años, al lago Michigan. El niño fue rescatado por buzos y llevado al hospital. Los detalles de su salud. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Victoria Moreno, la tía de Josiah Brown, fue acusada de tirar al niño de tres años al lago Michigan. El niño cayó en el muelle de la marina y fue rescatado por buzos, reporta Univision. El rescate ocurrió media hora después, según los fiscales. El pequeño sufrió un paro cardíaco cuando fue sacado del agua y fue llevada al Hospital Infantil Lurie. Josiah está en "estado muy crítico" y no se espera que sobreviva, informaron los fiscales. Victoria Moreno, de 34 años, fue detenida. La jueza Susana Ortiz le negó la libertad bajo fianza, aunque su defensa argumentó que la mujer tiene problemas de salud mental. La tragedia ocurrió el 19 de septiembre cuando Victoria se fugó con el niño de la casa de la familia en Des Plaines, Michigan. Según la fiscal Lorraine Scaduto, Victoria se llevó a su sobrino cuando otra de las tías del niño estaba distraída despertando a sus hijos, y la abuela estaba cambiándose de ropa. Ya no pudieron detenerla. Según las autoridades, Victoria se "robó las llaves" de la camioneta de la familia y "se escabulló de la residencia sin que nadie supiera que se había ido". La otra tía se asustó al notar que Josiah no estaba, y que Victoria y la camioneta habían desparecido. La mujer no podía manejar pues, según la defensa, toma medicina por "problemas de salud mental". La semana anterior, Victoria había escapado con otros niños de la casa, y la familia estaba bajo alerta, informó la fiscalía. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Victoria Moreno Victoria Moreno | Credit: Chicago Police Department La tía tenía planes de llevar al niño al acuario Shedd, pero luego le compró comida en el Navy Pier. Al salir del restaurante, el niño casi fue atropellado por un coche saliendo de un estacionamiento, dijo la fiscal Lorraine Scaduto. Luego Victoria agarró al pequeño por el brazo y caminó con él por la acera, muy cerca al agua. El niño se metió debajo de una de las cadenas en el borde y casi cae el lago. Victoria lo agarró por uno de los pies y lo detuvo, "aparentemente porque había varias personas en las inmediaciones", añadió Scaduto. La fiscal dice que Victoria luego miró a su alrededor varias veces y "esperó a que la gente se fuera" Según la fiscal, "cuando no había nadie permitió, que el niño de 3 años, volviera a arrastrarse por debajo de la cadena hacia el borde de la plataforma, sin hacer nada". Scaduto añade que la tía luego se subió a la cadena y empujó al niño al lago con ambas manos. Victoria luego se sentó y miró al agua mientras su sobrino se hundía, afirma la fiscal. Testigos llamaron al 911 mientras y lanzaron un salvavidas al agua. "Una vez más, la acusada se quedó parada y no hizo nada. No se ofreció a ayudar al niño y también afirmó que no tenía un teléfono para hacer ninguna llamada", dijo Scaduto. "Ni una sola vez durante ninguno de estos sucesos la acusada gritó pidiendo ayuda o intentó ella misma ayudar...Cuando llegó la policía, la acusada fingió no saber nada del niño". Buzos rescataron al niño del fondo del lago unos 30 minutos después. El menor sufrió inflamación del cerebro y una hemorragia en los pulmones. Scaduto añade que Josiah ha tenido múltiples convulsiones y episodios de paro cardíaco. "No es probable que sobreviva a estas extensas lesiones", dijo la fiscal. "Es una tragedia para esta familia en todos los sentidos". La tía enfrenta cargos de intento de asesinato en primer grado y de agresión agravada a un menor de edad. Su abogado Patrick Shine dijo que Victor padece "enfermedad mental severa" y que estaba pasando por un episodio psicótico. Según Shine, Victoria ha sido diagnosticada con ansiedad, depresión e insomnio. "Este incidente es una anomalía en su historial", dijo su abogado, argumentado que no tiene antecedentes penales. La jueza Susana Ortiz dijo que las acciones de Victoria fueron "intencionalmente brutales y atroces" y le negó la libertad bajo fianza. "Considero que la señora Moreno es en este momento un peligro para la comunidad y para los miembros de su familia y los niños en general", afirmó.

