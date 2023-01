Fallece a los 18 años una naciente estrella de las artes marciales mixtas Victoria Lee murió con tan solo 18 años a finales del pasado diciembre, según comunicó su familia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Angela Lee Angela Lee | Credit: Angela Lee/IG Victoria Lee, una de las jóvenes promesas de las artes marciales mixtas (MMA), murió con tan solo 18 años a finales del pasado diciembre, según comunicó su familia en redes sociales. "El 26 de diciembre de 2022, nuestra familia experimentó algo por lo que ninguna familia debería pasar… Es increíblemente difícil decir esto… Nuestra Victoria falleció", dijo en Instagram su hermana Angela Lee Pucci, de 26 años, también estrella de la MMA. "Se ha ido demasiado pronto y nuestra familia ha quedado completamente devastada desde entonces. La extrañamos. Más que nada en este mundo. Nuestra familia nunca será la misma. La vida nunca será la misma", aseguró. Por su parte Chatri Sityodtong, presidente y director ejecutivo de ONE Championship, organización en la que la joven compitió en la división de peso átomo femenino, se hizo eco de la noticia. "Ella era un extraordinario prodigio de las artes marciales", escribió Sityodtong en Facebook. "Victoria tenía el corazón de oro más puro y una mente brillante. Cuidaba de los demás antes que de sí misma. Quería usar su vida para ayudar al mundo. Siempre recordaré a Victoria por el alma hermosa y preciosa que era". Por el momento, la familia no ha revelado la causa de muerte de la joven. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Victoria, también conocida como The Prodigy, nació y se crió en Hawai, y toda su familia ha estado dedicada al mundo de las artes marciales. Ahora le sobreviven sus padres, Ken y Jewelz Lee; Angela; y sus hermanos Christian, de 24; y Adrian, de 17. "Victoria era el alma más hermosa que jamás haya existido. Era la mejor hermana pequeña del mundo. La mejor hija, la mejor nieta y la mejor madrina/tía para Ava y Alia", dijo su hermana en su mensaje. "Fuiste perfecta en todos los sentidos. La mejor persona que conocí. La chica más hermosa, por dentro y por fuera".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Fallece a los 18 años una naciente estrella de las artes marciales mixtas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.