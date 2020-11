Close

Día de los Veteranos: estos son los restaurantes que están ofreciendo comida gratis y descuentos ¿Rendiste tu servicio militar a la nación? ¡Prepara tu identificación y mira a los lugares que están ofreciendo beneficios en reconocimiento a Veterans Day! Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Este 11 noviembre, al igual que cada año, se celebra en Estados Unidos el Día de los Veteranos o Veterans Day (en inglés). En esta importante fecha se rinde tributo a quienes prestaron su servicio a las fuerzas armadas y navales de su país. A diferencia de Memorial Day, en la cual se recuerda a los héroes y a los caídos, Veterans Day celebra a quienes permanecen entre nosotros y rinde tributo a su servicio. Y al igual que muchos, numerosas cadenas de restaurantes del país están marcando la ocasión ofreciendo comida gratis o importantes descuentos y ofertas a los veteranos.* ¡Así que alista tu debida identificación y dale una mirada a estos ejemplos de sitios que están apoyando! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Chili's: Una comida gratis del menú de opciones preseleccionadas. Solamente válido para cenar en sus establecimientos. Denny's: Un desayuno Build Your Own Grand Slam gratis. Solo para comer en sus restaurantes de las 5 a.m. a las 12 p.m., hora local. Dunkin': Una dona gratis. Menchie's: Un yogurt helado de 6 onzas gratis. Ben's Soft Pretzels: Un pretzel tamaño jumbo gratis. Starbucks: Un cafe tamaño tall gratis. La oferta es válida también para las parejas de los veteranos. Applebee’s: Comida gratis de un menú especial, pero las ofertas pueden variar. Beef ‘O’ Brady’s: Comida gratis hasta $10. No se requiere compra. Buffalo Wild Wings: Pedido gratuito de 10 alitas deshuesadas y papas fritas. Carrabba’s Italian Grill: Una orden de calamares fritos gratis por consumo para veteranos, personal militar, del cuerpo de bomberos y de la policía que permanezca activo. *Consulte sobre dichas ofertas con cada establecimiento.

