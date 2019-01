Vetado el primer vibrador "manos libres" de feria de tecnología en Las Vegas Carolina Trejos El show de electrónicos más grande de los Estados Unidos, el Consumers Electronics Show, CES por su siglas en inglés, estuvo rodeado de polémica este año debido a la exclusión de un juguete sexual diseñado para mujeres; el vibrador Osé. El robot sexual se quedó por fuera de la feria alegadamente por ser de carácter “inmoral”. Este es el primer producto que la compañía Lola Dicarlo ha desarrollado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El Osé está diseñado para estimular simultáneamente el clítoris y el punto G elusivo, un área en la pared frontal de la vagina que puede ser particularmente sensible. Lola Vars y su producto Osé GLENN CHAPMAN/AFP/Getty Images Lola Vars, la directora técnica de la compañía, dijo en una carta abierta que la decisión huele a sexismo en la feria. “Se permite que la sexualidad de los hombres sea explícita, con un robot sexual literal en forma de una mujer de proporciones irreales y pornografía [de realidad virtual] en un punto de orgullo a lo largo del pasillo. La sexualidad femenina, por otro lado, está fuertemente silenciada, si no está totalmente prohibida”. Antes del show de Las Vegas, Osé recibió un premio en la categoría de productos de robótica y aviones no tripulados por un panel de jueces impresionados con su innovación. Pero los organizadores de la convención en la Asociación de Tecnología del Consumidor (CTA) rescindieron el premio y le dijeron a la compañía que no podía exhibir sus productos en la feria. Los funcionarios de la CTA le dijeron a Fortune en una declaración: “El producto al que se hace referencia no encaja en ninguna de nuestras categorías de productos existentes y no debería haber sido aceptado para el Programa de premios a la innovación”. La controversia ha atraído mucha atención de los medios a la nueva compañía. Eso solo continuará a medida que sitios de entretenimiento para adultos hayan ofrecido a la compañía miles de dólares en publicidad durante un mes cuando se publique el Osé en febrero. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

