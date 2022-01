Video de la niña fallecida en castillo hinchable se hace viral: "Sed tan felices como he sido yo" La pequeña de 4 años que jugaba en la atracción salió disparada y murió después de varios días en deceso cerebral. Su padre, Iván Pérez, compartió un mensaje y video conmovedor de la pequeña. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días se confirmaba la triste noticia: la pequeña Vera, la niña española que había sufrido un accidente en un castillo hinchable, fallecía. El duro golpe recibido provocó en ella la muerte cerebral y y fue imposible recuperarla. Tenía 4 años y toda la vida por delante antes del terrible suceso ocurrido en Valencia. En medio de esta conmoción, su padre, Iván Pérez, ha compartido un video de la pequeña, risueña y feliz, junto a unas palabras de despedida. Si bien fueron escritas por el progenitor, están redactadas como si vinieran de la chiquitina, pues en ellas se recoge su espíritu puro y feliz. Un mensaje y un video que se han hecho virales de inmediato por el nivel máximo de amor y ternura que desprenden las imágenes. "Tengo 4 años y me despido del mundo de forma trágica e injusta. Gracias por la fuerza que me habéis dado y el cariño a mis papás y tetes. Y a los 5 amiguitos a los que ayudo a vivir con mis órganos, sed tan felices como he sido yo. Os dejo mi sonrisa para que no desaparezca. VERA", lee el tuit. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La familia ha donado sus órganos para poder salvar las vidas de otros que lo necesitan. Vera fue la segunda víctima en este castillo de juegos. Otra niña, Cayetana de 8 años, también falleció el mismo día y lugar. Vera Vera, niña española fallecida en accidente en un castillo hinchable | Credit: Twitter de su padre Iván Pérez Aunque todo apunta a que las fuertes ráfagas de viento pudieron ser las responsables de lo ocurrido, la investigación sigue abierta para asegurar si la atracción estaba anclada de forma correcta en el suelo y si la situación se hubiera podido evitar. Descansa En Paz, hermoso ángel.

