Amputan mano a vendedor de elotes de California luego de que le explotara "una bomba" en la mano: "se siente con miedo" "Tiene el pecho todo quemado", contó a People en Español Rosa López sobre la tragedia ocurrida a su primo Francisco Azcona en Santa Ana, CA; es padre de una niñita y originario de Puebla. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisco Azcona vendedor de elotes Credit: GoFundMe Una familia de tres generaciones de vendedores de elotes está viviendo una verdadera pesadilla tras lo ocurrido a Francisco Azcona, uno de sus integrantes, quien perdió la mano y quedó gravemente herido luego de que le explotara una "bomba casera envuelta en aluminio" que él confundió con basura. "Pasó como a las 10:15 a.m. nosotros somos vendedores ambulantes, esas son las horas que estamos limpiando el elote, picando la fruta", explicó en exclusiva a People en Español Luis López, cuñado de la víctima, al referirse al incidente ocurrido el viernes pasado en su vivienda ubicada en el condado de Orange, en California.. "Él iba entrando a la casa y lo vio tirado y ahí", explicó sobre el objeto que resultó ser una "bomba expansiva", según explicaron policías de Santa Ana a la familia. "Era como una pelotita envuelta en aluminio. Lo quiso echar a la basura y ahi fue cuando explotó". "No le dio tiempo [de arrojarlo] y le explotó en la mano izquierda, le destruyó la muñeca y de ahí se lo llevaron al hospital", prosiguió. "Vinieron los policías [de Santa Ana] y nos dieron la orden de no acercarnos y nos dijeron que era una bomba expansiva. En el reporte [policial] dice que fue un atentado . No hay cámaras no hay nada no se sabe [quien fue]". "Le perjudicó la mano derecha, pero sí se le va a sanar y le hicieron cirugía en la mano izquierda. Esa la perdió, le retiraran el pedazo que todavía le quedaba", puntualizó. Trágicamente, el elotero acababa de mudarse a California hacía unos dos meses y había dejado en México a su hija de casi dos años. Jacqueline Lopez y vendedor de elotes Francisco Azcona Credit: Cortesía: Familia de Francisco Azcona "Él se siente mal, triste, se siente con miedo ,todos estamos afectados", afirma López. "Estamos espantados, él busca mucho a su niña. No sabemos cómo ayudarlo, tratarlo. vendedor de elotes Francisco Azcona santa ana california Credit: Cortesía: Familia de Francisco Azcona vendedor de elotes Francisco Azcona Credit: Cortesía: Familia de Francisco Azcona SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parrte, Rosa López, prima de Jacqueline López, esposa del afectado, creó una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe solicitando ayudar para la familia. "Ellos son vendedores ambulantes y con esta tragedia no han podido salir a trabajar. Por eso, pedimos la ayuda de todos para recaudar fondos, que ayuden con los gastos de terapias, biles del hospital, comidas, etc.", explicó por dicho medio "Su familia trabajan en construcción y aquí empezó a vender elotes cuando él llegó aquí le enseñamos a hacer eso". En México trabajaba en invernaderos en Puebla. Es de San Antonio la Fortilla Tecamachalco, Puebla".

