Muere niño de 5 años: su vecino le disparó mientras jugaba afuera de su casa Tragedia sacude a familia en Carolina del norte. Un vecino le dispara y mata a un niño de 5 años que jugaba con sus hermanas afuera de su casa. Los detalles. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un hombre de 25 años fue arrestado en Carolina del norte y enfrenta cargos por supuestamente dispararle a su vecino, un niño de 5 años, mientras el pequeño jugaba con sus hermanas en el patio de su casa. Según reportan The Wilson Times y WGHP, Darius Nathaniel Sessoms fue arrestado el lunes y enfrenta cargos por la muerte del menor Cannon Hinnant, a quien supuestamente le disparó en la cabeza. El incidente ocurrió el domingo sobre las 5:33 p.m. Según la policía, Cannon estaba afuera de su casa, montando su bicicleta con sus hermanas, de 8 y 7 años. Las autoridades informaron que Sessoms salió de su residencia y caminó hasta donde estaba el niño, apuntándole en la cabeza con su arma de fuego y apretando el gatillo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom GOFUNDME Otro vecino reveló a la policía que Sessoms había cenado con el padre del niño la noche antes del tiroteo. Según reportes, Sessoms se dio a la fuga, manejando un auto Toyota Corolla del 2019. La policía lo encontró el lunes en la noche dentro de una casa en Goldsboro. Image zoom Wilson Police Department Press Release La madre de Cannon, Bonny Waddell, declaró al diario The Wilson Times que su hijo empezaría a asistir a kindergarten el próximo lunes y apenas había aprendido a escribir su nombre. "Era un niño amoroso", aseguró su madre desconsolada. Aún no se ha revelado cuál podría ser el motivo del asesinato. Una cuenta de GoFundMe ha sido creada para ayudar a la familia del niño a pagar por su funeral. No se sabe si Sessoms se declarará culpable o inocente. El hombre permanece en la cárcel sin derecho a fianza.

Close Share options

Close View image Muere niño de 5 años: su vecino le disparó mientras jugaba afuera de su casa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.