Controversial 'vaquero desnudo' de Times Square sigue cantando y socializando en plena pandemia de Coronavirus El famoso 'vaquero desnudo' de Times Square sigue cantando, tocando su guitarra y socializando con visitantes en plena pandemia del Coronavirus. Sus declaraciones han causado controversia. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En plena pandemia del Coronavirus, el famoso 'vaquero desnudo' —un músico que se gana la vida cantando y tocando su guitarra en Times Square— sigue haciendo sus presentaciones y socializando con visitantes. Sus acciones y declaraciones han creado controversia ya que las autoridades de Nueva York siguen enfatizando la importancia del distanciamiento social para evitar la propagación del virus. Image zoom Michael Brochstein / Echoes Wire/Barcroft Media via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En un reciente post en su cuenta de Instagram @thenakedcowboy —cuyo verdadero nombre es Robert John Burck— escribió: "Los Estados Unidos han reabierto sus negocios. Trump 2020. El Coronavirus está muerto". Sus declaraciones han causado controversia. El mensaje fue publicado junto a un video del vaquero junto a un comediante que se hace pasar por el presidente Donald Trump, ambos en Times Square, la icónica y concurrida plaza de Nueva York que se ha visto en las últimas semanas semi-desierta. Image zoom (Photo by Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images) Si bien usa una máscara protectora o pañuelo para cubrir su rostro, muchos han criticado que el músico siga cantando para quienes visitan esta plaza y socializando con estas personas —que a veces le toman fotos para sus redes sociales— cuando las autoridades están pidiendo que todos se queden en casa. En una entrevista con la revista Rolling Stone, Burck advirtió que él lleva más de 20 años actuando en Times Square, incluso en medio de nevadas y bajo la lluvia, y que el Coronavirus no lo detendría. Sin embargo, mientras se reportan cada vez más casos de contagios y muertes en Nueva York, su decisión ha causado reacciones encontradas. Advertisement

