A punto de reunirse con Trump, la familia de Vanessa Guillén se deja sentir en Washington Al grito de "¡Justicia para Vanessa" la familia de la soldado asesinada en Texas y decenas más marchan en Washington para reunirse con el presidente. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La desaparición y brutal asesinato de Vanessa Guillén, ocurrido en abril pasado, alcanzará este jueves un punto crucial cuando la familia de la soldado mexicoamericana de 20 años se reúna en Washington con el presidente Donald Trump para pedir cambios a fondo en el Ejército y el total esclarecimiento de la muerte de su querida Vanessa. Doña Gloria Guillén, acompañada de sus hijas, amigos y familia marcharon este jueves por las calles de la capital y bajo el grito de "¡Justicia para Vanessa!" se dirigían a la Casa Blanca. La marcha ocurre paralelamente con el anuncio de Ryan McCarthy, Secretario del Ejército, quien ratificó una comisión militar independiente que investigará el asesinato de Guillén. "El Ejército está comprometido con cuidar de sus soldados, los civiles, las familias y la vida de los soldados y esta revisión independiente explorará el clima actual de la comandancia y la cultura que existen en Fort Hood", se dijo por medio de un comunicado que revela los nombres de las cinco personas que formarán parte de dicha comisión. Vanessa Guillén desapareció de Fort Hood, en Killeen, donde estaba acantonada, el pasado 22 de abril pasado. Tras el ofrecimiento de una recompensa, el 30 de junio fueron hallados sus restos en un río próximo al fuerte. A resultas, el soldado Aaron Robinson se quitó la vida y su mujer fue aprehendida. Ella confesó las circunstancias del terrible final que sufrió la joven teniente, quien antes de desaparece había confesado que fue víctima de acoso sexual. El presidente Trump hizo referencia al caso de Vanessa Guillén ante la cadena Telemundo hace un par de semanas y dijo que había escuchado del caso. "Pensé que fue terrible. Pensé que fue absolutamente horrible". Su cita con la familia Guillén ocurrirá hoy a las 12:00 p.m., hora local. A las 12:30 ofrecerá una conferencia de prensa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Múltiples organizaciones de derechos civiles, como LULAC (La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos de Estados Unidos, por sus siglas en inglés) han apoyado a Mama Guillén, como llaman de cariño a la madre de Vanessa, y a su familia. "LULAC, permanece al lado de Mama Guillén para llamar la atención y diciendo que no queremos que nuestras hijas se unan [al Ejército] ...si sus vidas estén en peligro en tierra estadounidense o en una base militar", aseguró Sindy Benavides, CEO de dicha organización a People en Español.

