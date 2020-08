Rapero dona $30,000 a familia de Vanessa Guillén: será enterrada el sábado Trae Tha Truth le entregó un cheque a las hermanas de la desaparecida soldado mientras la familia se prepara para sus funerales y un tributo público. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A poco más de un mes de que fueran hallados los restos de la soldado Vanessa Guillén, su familia se alista para darle santa sepultura en la ciudad que la vio nacer: Houston, Texas. Pero antes de que se realicen sus exequias, la familia de la joven soldado mexicoamericana desaparecida el 22 de abril pasado recibieron una gran sorpresa: un donativo de $30,000 en solidaridad con su dolor y los gastos que esta tragedia les ha ocasionado. De acuerdo a rapero Eyewitness News, el rapero Trae Tha Truth le entregó el cheque a las hermanas de la víctima en la Taquería del Sol, un restaurante que se ha convertido en una especie de santuario donde el público ha rendido tributo a Vanessa. "Vanessa es de Houston. Estoy en un momento de mi vida donde tenemos que proteger a nuestras mujeres", exclamó el artista y activista a dicha fuente. "Tenemos que protegernos todos, pero en realidad tenemos que proteger a nuestras mujeres. Es una decepción cuando la gente pide ayuda y no la tomamos en cuenta". Dichas palabras son una referencia al supuesto acoso sexual que Guillén sufrió antes de desaparecer, cosa que el Ejército disputa. A finales de julio el presidente Donald Trump se reunió con doña Gloria Guillén, o Mama Guillén, como llaman de cariño a la madre de Vanessa. La destrozada madre pidió justicia para su "niña" y no pudo evitar romperse frente al mandatario, quien prometió tratar de ayudarla para los costes del funeral: Image zoom (Doug Mills-Pool/Getty Images) Activistas marcharon en Washington pidiendo que se esclarezcan las circunstancias de la muerte de la joven, cuyo presunto asesino se suicidó: Image zoom (Rich Fury/Getty Images) Mama Guillén, que tiene familia en Zacatecas, México, pidiendo ayuda para encontrar a su hija: Image zoom Instagram/ Un Nuevo Dia SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por otra parte fuentes locales anunciaron que el viernes se llevará a cabo un servicio en honor a su memoria el cual se llevará a cabo en la Chavez High School a las 8 p.m. y estará abierto al público en general, según confirma ABC-13, en Houston. Al día siguiente se realizará el funeral privado de la joven de 20 años - que desapareció el 22 de abril pasado mientras desempeñaba sus labores en las inmediaciones de Fort Hood, en Killeen- en la funeraria Forest Park Lawndale, según ha confirmado la abogada de la familia Guillén, Natalie Khawam.

