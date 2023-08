Justicia para Vanessa Guillén: sentencian a 30 años de prisión a Cecily Aguilar Sentencian a 30 años de cárcel a Cecily Aguilar por el asesinato de la soldado Vanessa Guillén en el 2020. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cecily Aguilar ha sido sentenciada a 30 años de prisión por el asesinato de la soldado Vanessa Guillén en el 2020. La joven de 20 años desapareció de la base militar Fort Hood en Texas en abril el 2020, y sus restos fueron encontrados en junio cerca del río León, meses después de su brutal asesinato. Un juez federal dio la pena máxima a Aguilar por ayudar al soldado Aaron Robinson en el asesinato de Vanessa Guillén. Aguilar no tendrá derecho a libertad condicional. Robinson se quitó la vida antes de ser arrestado. Aguilar confesó haber ayudado a Robison, su novio, a desmembrar el cadáver de Guillén después de que él la asesinara con un martillo. Aguilar fue sentenciada a 15 años por complicidad en el asesinato, y otros 15 años por cargos relacionados a declaraciones falsas a las autoridades. Vanessa Guillen y Cecily Aguilar Vanessa Guillen y Cecily Aguilar | Credit: US Army; Bell County Jail SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La madre de Vanessa Guillén, Doña Gloria Guillén, y las hermanas Mayra y Lupe de la fallecida soldado, estuvieron presentes en la corte. "Sí, se hizo justicia, un poco, porque, pues, pobre señora", dijo Gloria Guillén refiriéndose a Aguilar. "Me dio lástima porque es de la edad de mi hija. Yo soy soy ser humano y creo en Dios… y yo no tengo el corazón duro. Mi hija ya no está conmigo", añadió conmovida. Gloria dijo que habló a solas con Cecily y le dijo que estaba arrepentida. "Yo hablé con ella (con Cecily) hace rato a solas. Ella lloró y dice 'yo me arrepiento, yo sé que no le voy a devolver a su hija, ni nada, pero yo no la asesiné', me dice", contó la madre de Vanessa. Mayra Guillén, la hermana de Vanessa, no escondió su ira y dolor. "Tardó más de tres meses en hablar, en decir la verdad. Se tardó más de tres años en admitir una culpa que siempre tuvo y siguió poniendo por delate sus emociones. La verdad, se cuestiona. Mintió a los policías, tiene mal comportamiento en la cárcel ahora que está aquí, así que no es fácil de creerle a una persona así", dijo sobre Cecily Aguilar.

