Valerie Rosario fue acusada de secuestrar y torturar a un enamorado que conoció en Instagram Valerie Rosario, una joven de Nueva York, fue arrestada por seducir a un desconocido en Instagram y luego secuestrarlo y torturarlo, pidiendo dinero por su rescate. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Valerie Rosario, una joven de 22 años, fue acusada de secuestrar y torturar a un enamorado que conoció Instagram, reportó el diario The New York Post. La mujer y un hombre identificado como su cómplice en el crimen— Javier Vargas—están en la cárcel en Nueva York. En febrero, la joven acordó encontrarse en su apartamento en el Bronx con un hombre de 24 años que conoció en Instagram, pretendiendo que sería una cita romántica, informa Univision. El enamorado terminó viviendo una pesadilla, al ser secuestrado y torturado por varias horas. Rosario y Vargas le pidieron dinero a la familia de la víctima para liberarlo. Un documento de la corte citado por The New York Post reveló que tres hombres llegaron sorpresivamente al apartamento y uno de ellos golpeó al joven con una pistola, luego "desnudaron a la víctima, lo metieron en una bañera, le echaron sustancias inflamables y lo quemaron con una llama por todo el cuerpo", detalla este documento. Además lo torturaron con un cuchillo y le dieron una brutal golpiza. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Valerie Rosario Valerie Rosario | Credit: Facebook/Valerie Rosario "Después de varias horas de tortura, los secuestradores trasladaron a su víctima a un lugar diferente", dijo el fiscal asistente de distrito, Andrew Kluger, en el Tribunal Penal de Manhattan. Uno de los agresores llamó al hermano de la víctima por FaceTime, cortándolo con un cuchillo mientras le pedía $100 mil dólares si quería salvar su vida. Según la denuncia citada por The New York Post, la policía encontró a la víctima unas 24 horas después en una camioneta, "inconsciente, envuelto en una manta con cinta adhesiva cubriendo su boca, apenas respirando". Valerie Rosario Valerie Rosario | Credit: Facebook/Valerie Rosario "Rosario niega todas las acusaciones que se han hecho en su contra", dijo su abogado defensor, Raymond Loving. Un presunto tercer secuestrador, cuya identidad no ha sido revelada, también fue arrestado.

