Revelan video de novio de Valentina Trespalacios con maleta donde sospechan iba el cadáver de la DJ colombiana El novio de Valentina Trespalacios fue captado en video con una maleta donde las autoridades sospechan que escondió el cadáver de la DJ colombiana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sale a la luz un video del novio de la DJ colombiana Valentina Trespalacios con una pesada maleta dentro de un carrito de supermercado. Las autoridades sospechan que adentro iba escondido el cadáver de la joven de 23 años, reporta Telemundo. El video fue captado por una cámara de seguridad del edificio donde se quedaba la pareja, según la fiscalía colombiana. El video muestra al hombre tomar un elevador con el carrito que llevaba dentro una maleta cubierta por una cobija gris. Luego baja al estacionamiento y mete la maleta dentro del maletero de su auto, reporta Semana. Su novio, el estadounidense John Poulos, supuestamente fue la última persona que la vio con vida. El cadáver de Valentina fue encontrado dentro de una maleta el 22 de enero del 2023, en Bogotá, Colombia, dentro de un contenedor de basura cerca del parque Los Cámbulos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Poulos está bajo custodia de las autoridades colombianas y enfrenta cargos de feminicidio y por esconder evidencia. Si es encontrado culpable podría pasar 50 años en la cárcel. Valentina Trespalacios Valentina Trespalacios | Credit: Facebook/Valentina Trespalacios Según reporta el diario El Tiempo, el celular de Valentina fue encontrado por un empleado de limpieza en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá dentro de un cesto de basura. La fiscalía está analizando toda la información dentro del teléfono para ayudar a resolver el crimen.

