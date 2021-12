Adolescente chilena murió en tiroteo mientras compraba un vestido para una fiesta de quinceañera Valentina Orellana-Peralta, una adolescente de 14 años, estaba en una tienda de Burlington cuando un oficial del Departamento de policía de Los Ángeles disparó su arma y la mató accidentalmente. Los detalles de la tragedia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Valentina Orellana-Peralta, una estudiante chilena de 14 años, falleció en un tiroteo dentro de la tienda Burlington en North Hollywood el jueves, cuando un oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles disparó su arma. La adolescente llegó a Estados Unidos junto a su madre, Soledad Peralta, hace unos seis meses, para reunirse con su hermana mayor, que trabajaba en un restaurante, reporta el diario Los Angeles Times. "Valentina era una chica tímida en Chile", dijo su tía Carolina Peralta, de 51 años, al diario, quien añadió que la joven parecía feliz con su nueva vida en Estados Unidos y estaba aprendiendo inglés. El padre de Valentina viajó de Chile a Los Ángeles el domingo tras enterarse de la tragedia. El funeral de la adolescente será el 3 de enero. Su tía dijo que a Valentina le gustaba escuchar reguetón y que el día en que murió Valentina estaba de compras con su madre, buscando un vestido para una fiesta de quinceañera. "Valentina murió en los brazos de su madre, dentro del probador", contó su tía al diario. Valentina Orellana-Peralta Valentina Orellana-Peralta | Credit: GoFundMe Los oficiales de la policía llegaron a la tienda tras recibir una llamada sobre un asaltante. Los oficiales vieron al sospechoso cerca de una mujer a la que supuestamente agredió. El asaltante fue identificado por el medico forense como Daniel Elena López, de 24 años, y murió tras recibir un disparo en el pecho. La mujer a la que agredió —cuya identidad no ha sido revelada— fue hospitalizada y está recibiendo tratamiento médico, reporta Noticias Telemundo. Después del tiroteo, los oficiales descubrieron que Valentina también había resultado herida de bala. Una bala perforó una pared y mató a la adolescente que estaba dentro de un probador de ropa. Valentina fue pronunciada muerta en la escena. El video del incidente se ha vuelto viral. López supuestamente usó un candado de bicicleta para golpear a la mujer que estaba en la tienda, según reporta el diario Los Angeles Times. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El policía que abrió fuego ha sido puesto en licencia administrativa durante la investigación, dijo Tom Saggau, portavoz de la Liga de Protección de la Policía de Los Ángeles al diario The New York Times. Una página de GoFundMe fue creada para recaudar fondos para ayudar a la familia y pagar los gastos fúnebres de Valentina. Que en paz descanse.

