Vacuna de la COVID-19 podría empezar a administrarse en tan pronto como el lunes en Estados Unidos El secretario de Salud, Alex Azar, dijo que la vacuna podría empezar a administrarse tan pronto como el lunes si este fin de semana recibe el visto bueno de la FDA. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Solo unos días de que el Reino Unido administrara las primeras dosis de la vacuna de la COVID-19, Estados Unidos podría empezar a administrarla tan pronto como el lunes si se superan este fin de semana los últimos escollos regulatorios. De acuerdo a las autoridades, la Administración de Alimentos y Medicinas (FDA, por sus siglas en inglés) está a punto de aprobar la vacuna de la farmacéutica Pfizer luego de que un panel de expertos votara el jueves a favor de su uso en casos de emergencia. La agencia podría aprobarla este mismo sábado, por lo que el secretario de Salud de Estados Unidos, Alex Azar, considera que podría empezar a administrarse a principios de la próxima semana. “Se podría vacunar a la gente el lunes, martes de la próxima semana”, comentó este viernes Azar al programa matutino Good Morning America (ABC). De ser aprobada, alrededor de 6.4 millones de dosis podrían ser enviadas a todo el país en las primeras 24 horas, según The New York Times. Las primeras dosis estarían destinadas a empleados en labores esenciales, ademas de a residentes y personal de residencias de mayores, de acuerdo los CDC. Image zoom Credit: Jeff J Mitchell - Pool /Getty Images Este jueves, el panel asesor de la FDA voto por 17 a 4 a favor de administrar la vacuna a los estadounidenses mayores de 16 años. De acuerdo a estudios científicos dados a conocer el pasado martes por la FDA, la vacuna de Pfizer de dos dosis resultó ser segura y efectiva con más del 50 por ciento de inmunidad con la primera inoculación y hasta del 100 por ciento en la segunda. “Con la alta eficacia y el buen perfil de seguridad para nuestra vacuna, y la pandemia fuera de control, ofrecer la vacuna es una necesidad urgente”, opinó ante el panel la vicepresidenta de investigación y desarrollo de la vacuna de Pfizer, Kathrin Jansen. Además del Reino Unido, que ya empezó a administrar las primeras dosis en los últimos días , la vacuna ya ha sido aprobada también en Canadá. De acuerdo a los expertos, debido a la alza de casos en Estados Unidos, una vacuna contra la COVID-19 se necesita urgentemente para controlar la propagación del virus. Este jueves, más de 223,000 estadounidenses dieron positivos al virus, y cerca de 3,000 murieron a causa de la enfermedad. Hasta este viernes, cerca de 15.7 millones de estadounidenses habían contraído el virus, de los cuales más de 290,000 han fallecido. De acuerdo al Proyecto de Seguimiento de la COVID, alrededor de 108,000 pacientes se encuentran internados hospitales en Estados Unidos, un volumen que está situando al límite a muchos centros del país. Además de la vacuna de Pfizer, se espera que la FDA apruebe una vacuna de la compañía Moderna para su uso de emergencia, ya que los ensayos comprobaron que también tiene un alto rango de efectividad.

