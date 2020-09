Divertidas experiencias virtuales, así es como el US Open se adapta para enfrentar la nueva normalidad La USTA llevar la experiencia del US Open a los fanáticos nuevos y existentes en todo el mundo a través de plataformas digitales innovadoras y contenido atractivo que ayudará a las personas a disfrutar lo favorito de los fanáticos del US Open desde sus hogares. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom grosby group/REUTERS/Amy Tennery La Asociación de Tenis de los Estados Unidos (USTA por sus siglas en inglés) anunció sus planes para llevar la experiencia del US Open a los fanáticos nuevos y existentes en todo el mundo a través de plataformas digitales innovadoras y contenido atractivo que ayudará a las personas a disfrutar lo favorito de los fanáticos del US Open desde sus hogares. En el 2020, el US Open tiene una oportunidad única de llevar a los fanáticos al estadio Arthur Ashe de manera divertida e innovadora. La USTA exhibirá 9 pantallas LED para integrar las activaciones de participación de los fanáticos durante todo el torneo. US Open Fan Cam: aunque la energía electrificante que brindan las multitudes y que son sinónimo de los estadios Arthur Ashe y Louis Armstrong estarán mirando desde casa este año, sus vítores y aplausos aún serán vistos y escuchados por los jugadores y espectadores de todo el mundo, gracias al US Open Fan Cam presentado por American Express. Fan Cam permitirá a los fanáticos de todo el mundo, a través de la aplicación móvil del US Open, grabar sus vítores y entusiasmo para sus jugadores favoritos y luego enviar esos vítores al US Open. Los vítores de los fanáticos se mostrarán en las nuevas pantallas LED que rodearán el estadio Arthur Ashe durante el torneo de este año. “Player boxes” virtuales: los “player boxes”, que tradicionalmente albergan a los invitados de los jugadores, incluyendo entrenadores, familiares y amigos cerca de la cancha, se recreará virtualmente este año. Cada jugador programado para un partido dentro del estadio Arthur Ashe tendrá la oportunidad de traer a sus invitados a ser parte de la experiencia a través de los paneles LED en el estadio Arthur Ashe, que permitirán la interacción en vivo durante momentos selectos, como cambios de lado de cancho. Pregúntale a un jugador: dentro de la Fan Cam, los miembros de la tarjeta Amex tendrán acceso exclusivo para hacer una pregunta a un jugador que podría incorporarse en una entrevista en la cancha posterior al partido en el estadio Arthur Ashe. Image zoom grosby group/REUTERS/Amy Tennery At-Home Guide: la guía para el hogar será la mejor opción para los fanáticos aprovechar al máximo su experiencia del US Open en el hogar. La guía incluye de todo, desde tarjetas de recetas descargables de chefs aclamados, información de sintonización, mercancía esencial, libros digitales con actividades divertidos para niños, fondos de videollamadas y una guía del US Open 101 para los nuevos en el evento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sonidos de la multitud de fanáticos: cuando se enfrentaron a la posibilidad de que no asistieran fanáticos, la USTA, ESPN e IBM se unieron en colaboración para incorporar auténticos sonidos de público en la presentación de los partidos. Se utilizará tecnología Watson para capturar el metraje de los partidos y clasificar el nivel de emoción de cada punto para crear momentos destacados en tiempo casi real y clasificar reacciones específicas de la multitud. Esa información se ha reinventado para ofrecer sonidos reales de público al estadio y a los arsenales de los productores de transmisiones. Recetas de chefs del US Open. El US Open es conocido por su incomparable experiencia gastronómica, que cada año sirve platos de menú elevados dirigidos por chefs a más de 700,000 fanáticos en el lugar. Este año, la experiencia culinaria del US Open se trasladará a los hogares de los espectadores con deliciosas recetas de chefs de renombre mundial.

