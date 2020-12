Close

Univision abre una nueva etapa: cierra su venta, estrena nuevo jefe y planea un servicio de streaming En esta nueva etapa, bajo el mando del ejecutivo Wade Davis, la cadena aparentemente lanzará un servicio de streaming principalmente vinculado al portafolio de contenido de Televisa. Por Isis Sauceda Luego de meses de trámites y negociaciones, la empresa de inversión privada dedicada a la adquisición de medios de comunicación y tecnología Searchlight Capital Partners y ForgeLight anunciaron la adquisición de las acciones mayoritarias de Univision Communications Inc. Desde este martes, las empresas estadounidenses son dueñas del 64 por ciento de la cadena en español, que conservará un acuerdo de licencia de programación con la televisora mexicana Televisa que le sigue proporcionando acceso a su catálogo de contenido. "El acuerdo de Licencia de Programación de Televisa con Unvision permanecerá en vigor y no concluirá su vigencia hasta que Televisa venda voluntariamente una porción considerable de su participación, momento en el cual el acuerdo seguiría vigente durante 7.5 años adicionales", informó Televisa a través de un comunicado en febrero. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En esta nueva etapa, la popular cadena en español estará bajo el mando de Wade Davis, quien liderará la compañía de comunicaciones Viacom. "Me siento honrado de unirme a Searchlight y Televisa para iniciar esta nueva y emocionante era para Univision", expresó Davis, según Hollywood Reporter. "Con la visión estratégica de Televisa y su liderazgo en contenido global, junto con la tremenda experiencia de Searchlight como inversionista a largo plazo, nos ayudará a completar el potencial de Univisión como la compañía líder de contenido hispano en Estados Unidos… podemos crear un valor aún más grande para nuestros anunciantes, distribuidores e inversionistas, y lo más importante, crear contenido innovador y convincente para nuestra audiencia". Image zoom Credit: Univision Los términos económicos del acuerdo no se dieron a conocer. Durante esta nueva etapa, Univision se enfocará en los medios digitales, ofreciendo servicio por streaming durante los primeros seis meses del 2021, en su esfuerzo por ampliar su audiencia con su presencia en línea. Este nuevo servicio se apoyará fundamentalmente en el extenso portafolio de contenido de Televisa, de acuerdo a diversas fuentes de bloombergquint.com. Por el momento, Univisión aún no ha anunciado detalles sobre el servicio de streaming. Univision había sido una compañía de propiedad privada desde el 2007, cuando logró un acuerdo de compraventa por $12,700 millones. Searchlight Capital es un fondo de capital privado, mientras que ForgeLight es una compañía de inversión enfocada en los medios de comunicación y la tecnología de consumo.

