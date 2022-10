Una serpiente siembra el terror en un vuelo de Florida a Nueva Jersey La inesperada aparición de una serpiente en un avión que volaba de Tampa, FL, a Newark, NJ, generó una enorme alarma entre los pasajeros, lo que hizo recordar a la famosa película Snakes on a Plane. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los pasajeros que viajaban en un vuelo de Tampa, FL, a Newark, NJ, la tarde de este miércoles se llevaron tremendo susto al percatarse de que en el avión los acompañaba un viajero que había pasado desapercibido a los controles de seguridad. De acuerdo a la aerolínea United Airlines, una persona en clase business del vuelo 2038 se percató de la presencia de una serpiente en la aeronave luego del aterrizaje y mientras el avión esperaba turno para llegar a la puerta de desembarque. Inmediatamente alertó a la tripulación, que contactó a las autoridades correspondientes, según el diario Washington Post. Afortunadamente, la situación no pasó a mayores y el reptil fue capturado y posteriormente liberado de manera correcta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN AMERICAN GARTER SNAKE Credit: Getty Images De acuerdo al Museo de Historia Nacional de Florida, las culebras rayadas como la que subió al avión son bastante comunes en ese estado y no son venenosas ni agresivas hacia los humanos. Típicamente crecen entre las 18 y 26 pulgadas de largo y tienden a evitar contacto directo con la gente o las mascotas. Según el museo, sólo atacan y muerden si son molestadas. Esta no es la primera vez que un reptil aborda un avión. En febrero, un vuelo de Air Asia en Malasia, tuvo que ser desviado luego de que varios pasajeros reportaran haber visto a una culebra. En el 2017, un niño encontró una serpiente durmiendo en un vuelo de Alaska Airlines. Un año más tarde, una serpiente venenosa viajó por Aeroméxico, causando pánico entre los pasajeros.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Una serpiente siembra el terror en un vuelo de Florida a Nueva Jersey

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.