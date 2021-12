Una recién nacida abandonada sobrevive gracias al calor de una camada de cachorros Una niña recién nacida en la India sobrevivió del frío gracias a la ayuda de una camada de cachorros que la protegieron hasta que por fin fue encontrada por un grupo de trabajadores en un campo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Recién nacido Recién nacido | Credit: LOIC VENANCE/AFP via Getty Images Una niña recién nacida en la India sobrevivió al frío gracias a la ayuda de una camada de cachorros de perro que la protegieron hasta que por fin fue encontrada por un grupo de trabajadores en medio del campo. El suceso tuvo lugar en un campo cercano a la aldea Saristal de Lormi, en la provincia de Chhattisgarh, cuando un grupo que se dirigía a las tareas diarias dieron con la pequeña, de acuerdo al Daily Mail. "A las 11 de la mañana, vimos que había una niña recién nacida que estaba llorando y acostada junto a los cachorros en nuestro pueblo", declararon los residentes, según relató el representante local Munnalal Patel. "Entramos en pánico e informamos al departamento de salud antes de que llevaran al recién nacido al hospital para un control adicional'', dijeron. Otro lugareño expresó: "Posiblemente sea el calor de los cachorros y de [la] propia madre [de los cachorros] lo que mantuvo vivo a este recién nacido". La niña, que ha sido identificada como Akanksha, estaba desnuda y todavía tenía el cordón umbilical cuando dieron con ella. Recién nacido Recién nacido | Credit: LOIC VENANCE/AFP via Getty Images La madre de los cachorros al parecer fue quien la encontró y se acostó a su lado, haciendo que el calor la protegiera de las bajas temperaturas que tienen lugar en esa región durante esta época del año. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Luego de haber encontrado a la niña, los lugareños llamaron a la policía y los agentes llegaron poco después para transportarla hasta el hospital para que los médicos pudieran examinarla. En estos momentos las autoridades están llevando a cabo una investigación para determinar el paradero de los padres de la bebé. Muchos coinciden en que es un milagro que la pequeña haya sobrevivido y reprobaron la conducta de sus padres. "No son padres, son delincuentes. Es un milagro solo encontrar un bebé recién nacido que sobrevive cuando los perros callejeros acechan de vez en cuando en la oscuridad de la noche", indicaron.

