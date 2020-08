Muere niña de 8 años que era presuntamente atada por "portarse mal" Las autoridades creen que la pequeña Autumn Hallow llevaba muerta un buen tiempo en el apartamento de su padre y su madrastra cuando se encontró su cadáver. Uno de sus hermanos aseguró que la ataban como castigo. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las autoridades de Minnesota presentaron cargos contra Brett Hallow, de 30 años, y Sarah Hallow, de 28, por su supuesta responsabilidad en la muerte de la pequeña Autum Hallow, de 8 años. La pequeña de 8 años hija del acusado fue encontrada sin vida en el apartamento de la pareja la semana pasada con marcas de abuso físico, según el diario Star Tribune. De acuerdo a los documentos del caso, ambos acusados enfrentan cargos de asesinato en segundo grado y homicidio involuntario en primer grado, y se encuentran bajo arresto sin derecho a fianza, reportó People Los investigadores del caso aseguran que a Autumn frecuentemente la ataban dentro de la vivienda, además de privarla de alimentos y medicinas. Las autoridades llegaron al apartamento de la pareja el pasado jueves para atender una llamada de emergencia y encontraron a Sarah realizando compresiones torácicas en el indefenso cuerpo de Autumn. Los agentes aseguran que los dedos de la pequeña estaban azules y su frente mostraba raspaduras y lo que parecían marcas de alfiler, además encontraron rastros de sangre en el baño, agregó la revista. Image zoom Autumn Hallow Facebook La pareja dijo a las autoridades que encontraron a la pequeña bocabajo parcialmente sumergida en la tina de baño y la trasladaron al dormitorio, donde intentaron revivirla. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin embargo, una autopsia reveló que el cuerpo sin vida de la pequeña tenía heridas punzantes en la cabeza y presentaba sangrado en el cerebro y el área abdominal. Además mostraba moretones en su cadera y sus manos. “Basado en la condición del cuerpo de [Autumn], las autoridades creen que había estado muerta por algún tiempo”, se asegura en los documentos oficiales, siempre según People. El cuerpo — que solamente pesaba 45 libras — presentaba algunos músculos atrofiados y bastante pérdida de cabello, lo que probablemente significa que murió de asfixia, según los oficiales. Image zoom Brett Hallow y Sarah Hallow Sherburne County Jail La madre de la pequeña Kelsey Kruse confirmó a la policía que no había visto a Autumn desde enero y que entonces se encontraba en buen estado de salud. La madre comentó que su ex le negó ver a su hija por temor a contagiarla con el coronavirus. Durante la investigación, las autoridades entrevistaron a los hijos de la pareja, incluido a un pequeño de 6 años, quien afirmó que sus padres ataban a Autumn con un cinto antes de guardarla en una bolsa de dormir dejándole solo asomar la cabeza. Según el pequeño, su media hermana era forzada a dormir atada por “portarse mal”, informó la revista. Los documentos señalan que la pareja castigaba a la pequeña por orinarse en el piso o en su ropa y por intentar tomar comida sin permiso. La hija de 10 años de los sospechosos, aseguró a los agentes que Autumn era atada para evitar que tomara su medicina sin consentimiento de sus padres. Por su parte, Brett y Sarah parecen haber negado haber atado a la pequeña, según People. La policía cree que Autumn llevaba varios días sin vida en el apartamento de la pareja.

Close Share options

Close View image Muere niña de 8 años que era presuntamente atada por "portarse mal"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.