Una pareja de Colorado enfrenta cargos de asesinato tras la muerte de su hijo de 11 años Ryan y Tara Sabin llamaron a las autoridades tras encontrar el cuerpo sin vida del pequeño Zachary luego de haberle ordenado tomar casi un galón de agua en cuatro horas. Por Isis Sauceda/Los Angeles Una pareja de Colorado ha sido acusada de asesinar a su hijo de 11 años tras obligarlo a tomarse casi un galón de agua en cuatro horas. Ryan Sabin, soldado de Fort Carson de 41 años, y su esposa Tara Sabin, de 42, enfrentan cargos de asesinato en primer grado y seis cargos de abuso infantil luego de haberse entregado a las autoridades la noche del martes, según reportó el diario Colorado Springs Gazette. De acuerdo al reporte del forense obtenido por People, el pequeño Zachary Sabin se intoxicó luego de haber sido obligado a tomar 96 onzas de agua durante cuatro horas sin probar alimento. Según la declaración oficial de Tara —madrastra del pequeño— Zachary padecía de un desorden hereditario urológico que le causaba orinarse en la cama. El niño aparentemente debía tomarse al menos 64 onzas de agua al día debido a esta condición; su padre informó a la policía que Zachary no había bebido suficiente agua el día del incidente, el 10 de marzo. Los resultados de la autopsia detallan que antes de fallecer, el pequeño empezó a vomitar. También tuvo dolor en sus piernas, perdió el habla y sintió mucho sueño, según la orden de arresto obtenida por People. Además, tenía contusiones visibles en su cabeza, brazos y trasero, así como un golpe en su ojo izquierdo. "[El padre] dijo que [Zachary] estaba vomitando porque se estaba tomando el agua muy despacio y agarraba aire en su estómago, lo cual causaba que el agua se acumulara en la parte de arriba [de su estómago]", explica el reporte policial. "[Ryan] dijo que en el ejército te tomas el agua y solamente la 'eructas'. Dijo que le insistía [al niño] que se tomara el agua". Image zoom El Paso County Sheriff's Office De acuerdo a las declaraciones, el niño insistía en que no podía tomar más agua y empezó a quejarse de dolor en sus piernas. "El señor Sabin dijo que [Zachary] estaba tirado en el piso haciendo un berrinche. Que llegó un punto en que le dijo que se levantara y le golpeó la pierna. [Pero] el niño no se levantó, por lo que le dijo que se levantara o lo golpearía más fuerte. [Ryan] dijo que lo golpeó una segunda vez", dice el reporte. El padre aseguró a las autoridades que el pequeño se quedó dormido alrededor de las 11:15 p.m., y que a la mañana siguiente lo encontró bañado en sangre, expulsando espuma de su boca. Ryan llamó al número de emergencia 911 alrededor de las 6:15 a.m. para pedir asistencia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La madre biológica del pequeño, Angela Tuetken, quien lo veía cada dos semanas, aseguró al diario que Zachary era un lector voraz que amaba a los animales y deseaba convertirse en veterinario. "Era un alma gentil", expresó Angela al Gazette. El matrimonio Sabin permanecerá bajo custodia sin oportunidad de fianza y deberá presentarse en corte el 23 de junio.

