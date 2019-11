¿Pasión tropical? Una pareja alemana asegura que fue expulsada de un crucero por hacer el amor Una pareja de tortolitos es supuestamente castigada por disfrutar de sexo con mucho ruido en un crucero por el Caribe. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una pareja alemana está más que furiosa luego de haber sido obligada a desembarcar de un crucero por lo que consideran un motivo absurdo. Según el diario alemán Reise Reporter, la pareja identificada como Renate F. y su esposo Volker han demandando a la compañía de cruceros TUI por daños emocionales y el costo de su viaje tras haberles dejado en un muelle en Barbados en plena madrugada cerca de 7,500 millas lejos de su casa porque aparentemente fueron muy escandalosos al hacer el amor. De acuerdo medio germano, la mujer admitió que dejaron la puerta del balcón abierta accidentalmente mientras hacían el amor y confirmó que efectivamente fueron un poco ruidoso. También explicó que tras su apasionada sesión de amor, los tortolitos tuvieron una fuerte discusión pero aseguró que no llegó a lo físico. Luego de eso, la mujer se pasó al balcón a fumarse un cigarrillo y fue cuando el personal del barco entró a su camarote y les informó que su viaje había terminado y que tenían que desembarcar. Image zoom Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un portavoz de la compañía Tui Cruises confirmó el incidente sin ofrecer detalles, por cuestiones de privacidad. “Debido a un incidente de seguridad, hemos hecho uso de nuestro derecho y le pedimos a los pasajeros que desembarcaran”, comentó. “Esto se hizo para proteger a los mismos pasajeros y al resto de los viajeros”. De acuerdo a Renate, literalmente los dejaron con las maletas a la una de la madrugada, sin lugar a donde ir. Un par de días después pudo consiguieron un vuelo a París y de ahí tomaron un tren de regreso a casa. Un periplo que, aseguran, les costó $10,000. Advertisement EDIT POST

