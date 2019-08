Más adorable imposible: una niña se arrepiente de llevarse una piedra de un parque nacional y la devuelve con enternecedor mensaje La pequeña devolvió la piedra junto a una carta en la que confiesa sus acciones y su arrepentimiento. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una pequeña aprendió una valiosa lección luego de llevarse una piedra del parque nacional Great Smoky Mountains de Carolina del Norte. La niña de nombre Katrina se arrepintió de haber tomado la piedra durante su visita al área de las cataratas de Tom Branch del parque y al llegar a casa quiso rectificar. La chica devolvió el objeto a los guardabosques con una conmovedora nota de arrepentimiento. “Deep Creek fue maravillos. A mi especialmente me gustó la cascada de Tom Branch. Me encantó tanto que quise llevarme un recuerdo conmigo, así que tomé una piedra”, escribió Katrina en la carta que fue publicada en la página de Facebook del parque. “Lo siento, y quiero devolverla”. Image zoom Los guardabosques que recibieron la carta, que incluía un dibujo de la cascada y una donación monetaria, aceptaron sus disculpas y respondieron a la carta en la red social con una explicación de lo peligroso que es llevarse las piedras del parque, reportó People. “Gracias por darte cuenta de que lo que está en el parque se debe quedar en el parque”, escribieron. “Si cada visitante se llevara una piedra a casa, eso significaría que ¡11 millones de piedras desaparecerían del parque cada año! El parque, con toda seguridad, no se vería tan bonito”. Image zoom El escrito de los rangers, además, ofrece una explicación sobre la importancia que tiene cada piedra, que entre otras cosas puede ofrecer refugio a criaturas como las salamandras. “Dejando las piedras donde están, esperamos proteger estas casas especiales [para los animales], así como la belleza del parque”, resaltan en el texto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Facebook/Great Smoky Mountains National Park Service La disculpa de Katrina no resta que su acción sea un delito federal que puede ser penado con prisión, por lo que los guardabosques resaltaron que no llevarse nada de un parque nacional es un deber. “Ahora que sabes que hay que dejar a la naturaleza como la encontraste, esperamos que nos ayudes a compartir este mensaje con otros”, dijeron los guardabosques. Advertisement EDIT POST

